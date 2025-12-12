Four More Shots Please 4: वेकेशन पर निकलीं 'बदनाम' लड़कियां, लेकिन फिर भी पास्ट की टीस; फोर मोर शॉट्स प्लीज का ट्रेलर आउट

Four More Shots Please 4 Trailer: फिल्म में कीर्ति कुल्हारी, सयानी गुप्ता, बानी जे और मानवी गागरू लीड रोल में हैं, जो अंजना, उमंग, दामिनी और सिद्धि के किरदार में हैं. सीरीज में इन चारों की मजबूत दोस्ती है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि चारों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं, जहां उन्हें बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है.
Four More Shots Please 4 Trailer: अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' अपने चौथे और फाइनल सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. शुक्रवार को सीरीज का ट्रेलर जारी किया गया है. कहानी चार महिलाओं के ईद-गिर्द घूमती है, जिनकी उम्र और सोच अलग-अलग है. जैसे-जैसे शो की कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे इन किरदारों की दुनिया भी बदलने लगती है.
'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का ट्रेलर आउट
फिल्म में कीर्ति कुल्हारी, सयानी गुप्ता, बानी जे और मानवी गागरू लीड रोल में हैं, जो अंजना, उमंग, दामिनी और सिद्धि के किरदार में हैं. सीरीज में इन चारों की मजबूत दोस्ती है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि चारों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं, जहां उन्हें बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है. वे अपनी आदतों और लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए 6 महीने का चैलेंज लेती हैं. इस दौरान कोई बचपना छोड़ना चाहती है, तो कोई रिश्ते में जल्दी सीरियस होने की आदत से छुटकारा चाहती है, कोई समाज से बेफिक्र होना चाहती है, तो कोई खुद को बार-बार परखने की चिंता छोड़ना चाहती है.
इन कमियों और खूबियों का चारों महिलाओं की दोस्ती पर भी असर पड़ता दिखता है. ट्रेलर में चारों महिलाओं की भावनात्मक सफर की झलक है.सोशल मीडिया पर ट्रेलर को पोस्ट करते हुए मेकर्स ने लिखा, ''फाइनल सीजन 19 दिसंबर को स्ट्रीम होने जा रहा है.''
मस्ती और भावनाओं से भरपूर है ट्रेलर
अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी ने इस सीजन को अपने करियर का सबसे शानदार अनुभव बताया. उन्होंने कहा, "'फोर मोर शॉट्स प्लीज' ने मेरे करियर को एक नया मोड़ दिया है. मुझे अपने भीतर छिपे कई नए पहलुओं को सामने लाने का मौका मिला. मेरा किरदार अंजना एक मजबूत, ईमानदार, कभी-कभी असुरक्षित और लगातार सीखने-समझने वाली महिला है. शो की कहानी दुनिया भर की महिलाओं से जुड़ी हुई है और यही जुड़ाव इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना."
कीर्ति का कहना है कि चार सीजन पूरा करना एक भावुक पल है, क्योंकि यह शो सिर्फ एक कहानी नहीं है; यह कई महिलाओं की आवाज और पहचान का हिस्सा बन गया. वहीं सयानी गुप्ता ने शो के प्रति अपने लगाव को साझा करते हुए कहा, ''ऐसे बहुत कम शो होते हैं जो लोगों की जिंदगी को इतनी गहराई से छू लेते हैं. दर्शकों ने इन चार महिलाओं को कभी मजबूत होते हुए, कभी टूटे हुए, कभी जिद्द करते हुए, तो कभी भावुक होते हुए देखा है. दर्शकों का जुड़ाव ही शो की सबसे बड़ी ताकत रही.''
शो में प्रतीक बब्बर, लीजा रे, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी और मिलिंद सोमन जैसे कलाकार भी अपने पुराने किरदारों को निभाते दिखेंगे. वहीं इस बार डिनो मोरिया, अनसूया सेनगुप्ता और कुणाल रॉय कपूर जैसे नए चेहरे भी नजर आएंगे.
