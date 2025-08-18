दर्जनों कलाकार फर्जीवाड़े का शिकार, काम के ऑफर के बदले हुई धोखाधड़ी
बॉलीवुड

सितारों का नाम इस्तेमाल करके अक्सर फ्रॉड के केस सामने आते रहते हैं. जिसकी वजह से कई बार युवा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है. गायक और गीतकार हिमांशु शर्मा समेत दर्जनों कलाकार फर्जीवाड़े का शिकार बने हैं.

Written By  IANS|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:43 PM IST
Fraud in Bollywood: सितारों का नाम इस्तेमाल करके अक्सर फ्रॉड के केस सामने आते रहते हैं. जिसकी वजह से कई बार युवा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है. गायक और गीतकार हिमांशु शर्मा समेत दर्जनों कलाकार फर्जीवाड़े का शिकार बने हैं. इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है. 

मैसेज करके लिया झांसे में
हिमांशु शर्मा ने बताया कि 1 जून को उन्हें इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने मैसेज किया, जिसने खुद को बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर चंदन सक्सेना बताया. चंदन सक्सेना का नाम बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ा होने के कारण हिमांशु को भरोसा हो गया कि ये उनके करियर का सुनहरा मौका हो सकता है.

7 एपिसोड की वो धांसू सीरीज, हर सीन में बदलती ऐसी कहानी..उखाड़ देती है सांसें, 6 साल से OTT पर कब्जा,मस्ट वॉच

 

11,450  रुपये का लग चुका चूना
बातचीत के दौरान उस शख्स ने खुद को बेहद प्रोफेशनल तरीके से पेश किया और हिमांशु को एक कथित फिल्म प्रोजेक्ट के लिए इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक भेजकर वोकल रिकॉर्ड कर भेजने को कहा. यहीं से धोखाधड़ी की असली कहानी शुरू हुई. हिमांशु से पहले 'आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन' के नाम पर 11,450 रुपए की मांग की गई और भुगतान करने पर उन्हें एक फर्जी इनवॉइस भेजा गया. इसके बाद 'एनओसी' और 'आरसीएफ' जैसी बनावटी प्रोसेस के नाम पर उनसे 10,600 और 10,000 रुपए और वसूले गए.

ऐसे हुआ खुलासा

यही नहीं,आईएमबीडी और इंडियन बॉक्स ऑफिस पेज पर उनका नाम डालने का झांसा देकर भी पैसे ऐंठे गए. कुछ समय तक सबकुछ सही लगने के बाद हिमांशु को सोशल मीडिया पर 'चंदन सक्सेना फ्रॉड है' जैसी पोस्ट्स मिली, जिसके बाद उन्हें असलियत का एहसास हुआ.

कई लोग हो चुके शिकार

अब तक हिमांशु करीब 32,000 रुपए गंवा चुके हैं. उनका कहना है कि पैसों से ज्यादा उनके सपनों और भावनाओं को ठेस पहुंची है. जांच में सामने आया कि यह शख्स कई सालों से नए कलाकारों को इसी तरह ठग रहा है. हिमांशु के अनुसार, अब तक 30-35 से ज्यादा पीड़ित उनसे संपर्क कर चुके हैं. सभी के साथ एक जैसा पैटर्न अपनाया गया. हिमांशु और अन्य पीड़ितों ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है.

Thama Film: शेरनी बनकर लौटीं रश्मिका मंदाना, आंख में गुस्सा और रफ्तार तेज, साथ में दिखे आयुष्मान खुराना

 

कंप्लेंट के अनुसार, जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं,उनमें से एक अकाउंट धारक वलेंदु शुक्ला, हाउस नंबर 45, चाइगनपुर, अमरपाली मॉल के पास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और साइबर पुलिस के अलावा अन्य टीमें भी छानबीन में जुटी हैं.

 

About the Author
IANS

Himanshu Sharma

