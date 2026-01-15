Advertisement
trendingNow13075710
Hindi Newsबॉलीवुडफ्राइडे बॉक्स ऑफिस टक्कर: 16 जनवरी को 5 फिल्मों की महाभिड़ंत, किसकी होगी बंपर कमाई?

फ्राइडे बॉक्स ऑफिस टक्कर: 16 जनवरी को 5 फिल्मों की महाभिड़ंत, किसकी होगी बंपर कमाई?

16th Januray Friday Box Office Clash: इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर एक या दो नहीं 5 फिल्मों की टक्कर होने वाली है. ये फिल्में अलग-अलग जॉनर की है. तो चलिए आपको बताते हैं कौन-कौन सी फिल्मों का क्लैश होने वाला है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉक्स ऑफिस क्लैश
बॉक्स ऑफिस क्लैश

Friday Box office Clash: 16 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर एक या दो नहीं कुल मिलाकर 5 फिल्मों का क्लैश होने वाला है. ऐसे में फैंस को एक साथ स्पाई, कॉमेडी, हॉरर, एक्शन एडवंचर के अलावा स्पाईसी फिल्म भी देखने को मिलेगी. तो चलिए आपको बताते हैं कि 16 जनवरी को किन मूवीज की बॉक्स ऑफिस पर भीषण टक्कर होने वाली है.

'हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस'
16 जनवरी को वीर दास डायरेक्टेड फिल्म 'हैप्पी पटेल' रिलीज होगी. इस फिल्म में मोना सिंह लीड रोल में हैं. इस कॉमेडी थ्रिलर सीरीज में रोमांस से लेकर कॉमेडी और एक्शन सीन्स का ऐसा तड़का लगाया गया है कि लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. ये फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

Add Zee News as a Preferred Source

'राहु केतू'

लोगों को हंसा-हंसाकर लोट पोट करने वाली जोड़ी वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट लौट आए हैं. इन दोनों की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'राहु केतू' का लोगों को ट्रेलर तो खूब पसंद आया था. ऐसे में ये फिल्म 16 जनवरी को बाकी फिल्मों से टक्कर लेने को रेडी है.

'28 इयर्स लेटर- द बोन टेंपल'

अगर आप स्पाई और कॉमेडी फिल्मों के बजाय हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इस बार बॉक्स ऑफिस पर आपके लिए वो मसाला भी मौजूद है. '28 इयर्स लेटर- द बोन टेंपल' फिल्म 16 जनवरी को थिएटर में आ रही है. इस फिल्म का भी काफी बज बना हुआ है.

'वन टू चा चा चा'
आशुतोष राणा की एक्शन एंडवंचर फिल्म 'वन टू चा चा चा' भी थिएटर में इन फिल्मों से टक्कर लेगी. इसमें प्यार, गोली, मैडनेस और लॉफ्टर का भी तड़का लगाया गया है.

'मेरी आवाज ही है डिसएडवांटेज...' दमदार आवाज वाले शरद केलकर का छलका दर्द बोले- बन गई बैरियर

 

'आगा आगा सुनबाई! काय मंहतय ससुबाई?'
इन फिल्मों के अलावा मराठी फिल्म 'आगा आगा सुनबाई! काय मंहतय ससुबाई?' 16 जनवरी को रिलीज हो रही है. ये एक स्पाईसी मराठी फिल्म है. जिसमें सास और बहू की कहानी दिखाई गई है. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Box Office Clash

Trending news

अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
Assam NRC
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
AIR INDIA
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन