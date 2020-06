Kangana Ranaut ने शेयर की आलिया से सारा तक की पुरानी Pics, बोलीं ये हैं मूवी माफिया

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आया हुआ है. यहां अब परिवारवाद और खेमेबाजी जैसे मुद्दे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लगातार लोग सामने आकर कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, कभी करण जौहर जैसे दिग्गजों के बारे में नए-नए खुलासे कर रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangna Ranaut) ने इन 'मूवी माफिया' के खिलाड़ एक जंग छेड़ दी है.

सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना लगातार वीडियो शेयर करके अपनी बात कह रही हैं. वहीं अब कंगना ने कई स्टारकिड्स एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर करके Twitter पर हंगामा मचा दिया है. कंगना रानौत ने हाल ही में एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के स्टारकिड्स की फोटोज शेयर करते हुए यह बताने की कोशिश की है कि बाहरी लोगों के कितना पक्षपात होता है.

Some people saying it’s body shaming no it’s not, it’s a reality check for movie mafia people like Karan Johar who went on record to say if outsiders arnt as good looking and talented as star kids it’s not his fault, people must wake up to their crude brain washing https://t.co/G24uHsgNbr

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 24, 2020