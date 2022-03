'Radhe Shyam' से प्रभास बने बॉक्स ऑफिस के 'बाहुबली', पहले ही दिन कमाई 100 करोड़ से इतने पास

नई दिल्ली: प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की लव-ड्रामा 'राधे श्याम' (Radhe Shyam) उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आ रही है. पहले ही दिन फिल्म ने शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का जमा लिया है. फिल्म ने पहले ही दिन इतनी तगड़ी ओपनिंग की है कि ये अब 100 करोड़ के जादूई आंकड़े से बस चंद कदम दूर है.

ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने शुक्रवार को दुनिया भर में 79 करोड़ की कमाई की है और इस कमाई ने महामारी के बाद फिल्म को पहले दिन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया है. पूजा ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की ओपनिंग के बारे में अपनी खुशी साझा की, और ट्वीट किया, '#राधेश्याम बॉक्सऑफिस पर राज कर रही है, 79 करोड़ के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पोस्ट महामारी बनाने के लिए धन्यवाद!'

#RadheShyam ruling the Boxoffic, thankyou for making the Highest Grosser film Post Pandemic with 79cr!#BlockBusterRadheShyam

Book your tickets now on @paytmtickets!https://t.co/FcjHurXOf5 pic.twitter.com/314XLcZKfL

— Pooja Hegde (@hegdepooja) March 12, 2022