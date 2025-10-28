सतीश शाह को पद्मश्री देने की अपील, एक्टर के निधन के 3 दिन बाद FWICE ने पीएम को लिखा पत्र

Satish Shah Padma Shri: बॉलीवुड और टेलीविजन के फेमस एक्टर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके काम और योगदान को लोग आज भी बड़े सम्मान से याद करते हैं. सतीश शाह के योगदान को सम्मानित करते के लिए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अपील की. फेडरेशन ने पीएम को लेटर लिखते हुए एक्टर शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने की मांग की है.

शानदार एक्टिंग के हमेशा याद रहेंगे सतीश शाह

एक्टर सतीश शाह ने अपने लंबे करियर में सिनेमा और टेलीविजन, दोनों माध्यमों में अपना दमदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई थी. उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी की दुनिया में भी एक अलग मुकाम हासिल किया है. सतीश शाह को अक्सर ये जो है जिंदगी, साराभाई वर्सेस साराभाई, फिल्मी चक्कर, गोलमाल, मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी फिल्मों और सीरियल में शानदार एक्टिंग के लिए याद किया जाता है.

'मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने पर करें विचार'

फेडरेशन ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में लिखा कि हम विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित एक्टर्स में से एक, दिवंगत एक्टर सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने पर विचार करें. सतीश शाह एक दुर्लभ और प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिनके काम ने पूरे देश में लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान, हंसी और भावनाएं जगाई.

25 अक्टूबर को हुआ था निधन

फेडरेशन ने लेटर में आगे लिखा कि उनकी यादगार परफॉर्मेंस, जैसे ये जो है जिंदगी, साराभाई वर्सेज साराभाई, जाने भी दो यारो, मैं हूं ना और कई लेटेस्ट फिल्मों और टीवी शोज ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया. सतीश शाह की मल्टी टैलेंटेड, कॉमिक भावना और मानवीय संदेवनाएं उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे सम्मानित और पसंदीदा कलाकारों में से एक बनाती हैं. बता दें कि एक्टर सतीश शाह ने 25 अक्टूबर 2025 को 74 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से मुंबई में आखिरी सांस ली थी.