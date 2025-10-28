Advertisement
trendingNow12979210
Hindi Newsबॉलीवुड

सतीश शाह को पद्मश्री देने की अपील, एक्टर के निधन के 3 दिन बाद FWICE ने पीएम को लिखा पत्र

Satish Shah Padma Shri: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश शाह ने 25 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर ने निधन के बाद से फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) की तरफ से पीएम मोदी को लेटर लिखा गया. इस लेटर में पीएम से एक्टर को पद्मश्री दिए जाने की अपील की गई. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 28, 2025, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सतीश शाह
सतीश शाह

Satish Shah Padma Shri: बॉलीवुड और टेलीविजन के फेमस एक्टर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके काम और योगदान को लोग आज भी बड़े सम्मान से याद करते हैं. सतीश शाह के योगदान को सम्मानित करते के लिए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अपील की. फेडरेशन ने पीएम को लेटर लिखते हुए एक्टर शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने की मांग की है. 

शानदार एक्टिंग के हमेशा याद रहेंगे सतीश शाह
एक्टर सतीश शाह ने अपने लंबे करियर में सिनेमा और टेलीविजन, दोनों माध्यमों में अपना दमदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई थी. उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी की दुनिया में भी एक अलग मुकाम हासिल किया है. सतीश शाह को अक्सर ये जो है जिंदगी, साराभाई वर्सेस साराभाई, फिल्मी चक्कर, गोलमाल, मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी फिल्मों और सीरियल में शानदार एक्टिंग के लिए याद किया जाता है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने पर करें विचार'
फेडरेशन ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में लिखा कि हम विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित एक्टर्स में से एक, दिवंगत एक्टर सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने पर विचार करें. सतीश शाह एक दुर्लभ और प्रतिभाशाली कलाकार थे, जिनके काम ने पूरे देश में लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान, हंसी और भावनाएं जगाई. 

25 अक्टूबर को हुआ था निधन 
फेडरेशन ने लेटर में आगे लिखा कि उनकी यादगार परफॉर्मेंस, जैसे ये जो है जिंदगी, साराभाई वर्सेज साराभाई, जाने भी दो यारो, मैं हूं ना और कई लेटेस्ट फिल्मों और टीवी शोज ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया. सतीश शाह की मल्टी टैलेंटेड, कॉमिक भावना और मानवीय संदेवनाएं उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे सम्मानित और पसंदीदा कलाकारों में से एक बनाती हैं. बता दें कि एक्टर सतीश शाह ने 25 अक्टूबर 2025 को 74 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से मुंबई में आखिरी सांस ली थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Satish ShahFWICEPadma Shri

Trending news

'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक