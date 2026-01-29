Advertisement
trendingNow13090817
Hindi Newsबॉलीवुडजल्दी वापस आओगे... अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर बोले गदर डायरेक्टर- तुम जीनियस हो

'जल्दी वापस आओगे...' अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर बोले 'गदर' डायरेक्टर- तुम जीनियस हो

Arjit Singh के प्लेबैक सिंगिंग से सन्यास लेने के बाद गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा का पोस्ट वायरल हो रहा. जिसमें इन्होंने सिंगर से वापसी की बात कही है. साथ ही कहा है कि ये थोड़ा छोटा ब्रेक हो सकता है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनिल कपूर और अरिजीत सिंह
अनिल कपूर और अरिजीत सिंह

Anil Sharma on Arjit Singh: फैंस को अपनी आवाज के जादू से मंत्र मुग्ध करने वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से जैसे ही अलविदा कहा तो सिनेमाजगत में भूचाल आ गया है. फैंस और सेलेब्स इस दिग्गज सिंगर के इस फैसले से शॉक्ड है. इस बीच गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अरिजीत सिंह के इस फैसले पर रिएक्ट किया और उनकी वापसी की मांग की.

अनिल शर्मा बोले- वापस आ जाओ

अनिल शर्मा की फिल्म 'गदर-2' में अरिजीत सिंह ने कई गाने गाए हैं, जिनमें 'दिल झूम-झूम जाए' और 'खैरियत' शामिल हैं. निर्देशक को उम्मीद है कि एक बार फिर अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज हिंदी सिनेमा में सुनने को मिलेगी.उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का वीडियो शेयर कर लिखा- 'अरिजीत सच में जीनियस हैं. सबसे खूबसूरत गाना जो आपने हमारे लिए गाया है, मेरी फिल्मों के लिए, चाहे वह 'तेरा फितूर' हो या 'गदर-2' का 'दिल झूम'. अभी तो और भी बहुत से गाने मुझको ही नहीं, सारी इंडस्ट्री को, सारी जनता को चाहिए तुमसे. उम्मीद है जल्दी वापस आओगे, क्योंकि एक सिंगर का आनंद और जीवन गीत गाना ही है.अभी थोड़ा आराम है लेकिन हम सभी को आपकी वापसी की जरूरत है.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

'गदर 2' में गाए कई गाने

अनिल शर्मा ने अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया 'गदर-2' का गाना 'खैरियत' भी शेयर किया है और उसे अपना अब तक का सबसे पसंदीदा गाना भी बताया. उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा- 'फिल्म 'गदर-2' के लिए चुना गया यह पहला गाना है. पहली बार सुनने पर ही से गाना सबका फेवरेट बन गया था.'

 

प्लेबैक सिंगिंग से अरिजीत ने लिया संन्यास

दरअसल,अरिजीत सिंह के नए प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेने के फैसले को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं. कुछ लोग इसके लिए टी-सीरीज के निर्माता भूषण कुमार को जिम्मेदार बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म बॉर्डर-2 में उनसे जबरदस्ती गाना गवाया था. हालांकि, भूषण कुमार ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है और इस सवाल का जवाब खुद अरिजीत ही दे सकते हैं.

ये है 'बॉर्डर 2' का वो खतरनाक सीन, जिसकी शूटिंग के दौरान टूट गई थी वरुण धवन की हड्डी, आज भी होता है दर्द, ट्रोल होने के बाद लिखा पोस्ट 

2027 में करेंगे वर्ल्ड टूर

अरिजीत सिंह ने हिंदी सिनेमा में सिंगिंग से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्टार्स के साथ गाना गाते दिखेंगे. वे 2027 में सिंगिंग का वर्ल्ड टूर भी करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हिंदी सिनेमा के कुछ गाने फैंस को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स के लिए वे पहले से कमिटेड हैं.

इनपुट- एजेंसी

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Anil SharmaArjit Singh

Trending news

जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज