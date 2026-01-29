'जल्दी वापस आओगे...' अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर बोले 'गदर' डायरेक्टर- तुम जीनियस हो

Anil Sharma on Arjit Singh: फैंस को अपनी आवाज के जादू से मंत्र मुग्ध करने वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से जैसे ही अलविदा कहा तो सिनेमाजगत में भूचाल आ गया है. फैंस और सेलेब्स इस दिग्गज सिंगर के इस फैसले से शॉक्ड है. इस बीच गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अरिजीत सिंह के इस फैसले पर रिएक्ट किया और उनकी वापसी की मांग की.

अनिल शर्मा बोले- वापस आ जाओ

अनिल शर्मा की फिल्म 'गदर-2' में अरिजीत सिंह ने कई गाने गाए हैं, जिनमें 'दिल झूम-झूम जाए' और 'खैरियत' शामिल हैं. निर्देशक को उम्मीद है कि एक बार फिर अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज हिंदी सिनेमा में सुनने को मिलेगी.उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का वीडियो शेयर कर लिखा- 'अरिजीत सच में जीनियस हैं. सबसे खूबसूरत गाना जो आपने हमारे लिए गाया है, मेरी फिल्मों के लिए, चाहे वह 'तेरा फितूर' हो या 'गदर-2' का 'दिल झूम'. अभी तो और भी बहुत से गाने मुझको ही नहीं, सारी इंडस्ट्री को, सारी जनता को चाहिए तुमसे. उम्मीद है जल्दी वापस आओगे, क्योंकि एक सिंगर का आनंद और जीवन गीत गाना ही है.अभी थोड़ा आराम है लेकिन हम सभी को आपकी वापसी की जरूरत है.'

'गदर 2' में गाए कई गाने

अनिल शर्मा ने अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया 'गदर-2' का गाना 'खैरियत' भी शेयर किया है और उसे अपना अब तक का सबसे पसंदीदा गाना भी बताया. उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा- 'फिल्म 'गदर-2' के लिए चुना गया यह पहला गाना है. पहली बार सुनने पर ही से गाना सबका फेवरेट बन गया था.'

#arijeet the true #genius .. most beautiful song u sang for us .. for my movies .. b it #genius TERA FITOOR or #gadar2 DIL JHOOM abhi toh aur bhi bahut se songs mujhko hi nahi sari industry ko , sari janta ko chaiye tumse .. ummeed hai jald vapas aayoge .. kyunki ek singer ja… pic.twitter.com/CCOANY5Uki — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) January 29, 2026

प्लेबैक सिंगिंग से अरिजीत ने लिया संन्यास

दरअसल,अरिजीत सिंह के नए प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट नहीं लेने के फैसले को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं. कुछ लोग इसके लिए टी-सीरीज के निर्माता भूषण कुमार को जिम्मेदार बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म बॉर्डर-2 में उनसे जबरदस्ती गाना गवाया था. हालांकि, भूषण कुमार ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है और इस सवाल का जवाब खुद अरिजीत ही दे सकते हैं.

2027 में करेंगे वर्ल्ड टूर

अरिजीत सिंह ने हिंदी सिनेमा में सिंगिंग से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्टार्स के साथ गाना गाते दिखेंगे. वे 2027 में सिंगिंग का वर्ल्ड टूर भी करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हिंदी सिनेमा के कुछ गाने फैंस को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स के लिए वे पहले से कमिटेड हैं.

