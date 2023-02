Gadar 2 Romantic Video: सकीना के प्यार में फिर डूबे तारा सिंह, सारी हदें पार करने को तैयार; सेट से लीक हुआ रोमांटिक Video

Gadar 2 New Video: अमीषा पटेल (Ameesha Patel) और तारा सिंह (Sunny Deol) की लव स्टोरी को एक बार फिर से देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. 'गदर 2' बड़ी स्क्रीन पर रिलीज के लिए एक दम तैयार है. 22 साल पहले अपनी लेडी लव सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए तारा सिंह ने ऐसा गदर मचाया था कि पूरा पाकिस्तान हिल गया था. वहीं अब एक बार से तारा सिंह अपनी प्यारी सकीना के लिए गदर दोबारा मचाने के लिए तैयार है. इस बीच सकीना और तारा सिंह का सोशल मीडिया पर रोमांटिक वीडियो लीक हो गया है. इस वीडियो में दोनों रोमांटिक पोज देते हुए दिखे.

रोमांटिक हुए तारा और सकीना

सोशल मीडिया पर तारा और सकीना (Sakina) 'गदर 2' (Gadar 2) फिल्म का नया रोमांटिक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे में खोए हुए से नजर आ रहे हैं. इस मोशन पोस्टर में आप देखेंगे कि सकीना पीले कलर का सूट पहनकर कुर्सी पर बैठी हुई हैं. वहीं तारा सिंह (Tara Singh) उनके पास बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे में खोए हुए से दिखे.

The eternal love story of Tara Singh and Sakina, which lit up the big screens 22 years ago, is all set to bring back its magic on the silver screen! #Gadar2 on 11th August 2023. @iamsunnydeol @ameesha_patel @iutkarsharma @Anilsharma_dir @anilsharmaprod @Mithoon11 pic.twitter.com/lTNGjZsHYO

