Sunny Deol Gadar 2: तारा और सकीना की Gadar 2 शूटिंग के आखिरी सीन का Video Leak, मचा बवाल!

फिल्म के आखिरी शूट का वीडियो लीक

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 'गदर 2' (Gadar 2) फिल्म के आखिरी शूटिंग का सीन है. ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर आप भी कहेंगे कि फिल्म जबरदस्त होने वाली है.

BREAKING: #Gadar2 filming has been completed. The biggie is all set for an 11th August 2023 release. pic.twitter.com/KR6CDmT4p8

— Nishit Shaw (@NishitShawHere) March 15, 2023