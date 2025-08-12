'काम शुरू हो चुका है...' गदर 3 का डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया ऐलान, 'गदर 2' तोड़ चुकी है सारे रिकॉर्ड

Gadar 3: सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया था. इसके बाद इसके दूसरे पार्ट 'गदर 2' ने भी जमकर कलेक्शन किया था. 'गदर 2' की कामयाबी के बाद अनिल शर्मा ने गजर 3 को लेकर बड़ा ऐलान किया है. जिसे जानने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा.

क्या बोले अनिल शर्मा?

'गदर-2' को रिलीज हुए दो साल पूरे हो चुके हैं. अब इसके निर्देशन अनिल शर्मा ने फिल्म की आगे की प्लान को लेकर बात की. इस दौरान अनिल शर्मा ने कहा-'गदर 2' की सबसे अच्छी बात यह रही कि पहले भाग में बच्चे दिखे उत्कर्ष शर्मा बड़े होकर उसी भूमिका में नजर आए.शायद ऐसा पहली बार है कि एक बच्चे का किरदार निभाने वाला कलाकार बड़ा होकर उसी भूमिका को दोबारा लौटा.'

इंतजार सफल हुआ

फिल्म बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती कहानी को पहले भाग से आगे बढ़ाना था. अनिल शर्मा ने कहा,'हमें कहानी को आगे ले जाने के लिए काफी समय सोचना पड़ा. जब कहानी सही ढंग से बनी, तो इंतजार वाकई सफल साबित हुआ.' फिल्म निर्देशक से पूछा गया कि क्या 'गदर' की सफलता ने उनकी उम्मीदें 'गदर 2' के लिए बढ़ा दी थीं?

पता था 500 करोड़ कमाएगी

इसका जवाब देते हुए अनिल ने कहा- 'गदर दर्शकों के दिलों में बस गई थी. पिछले बीस सालों से हर कोई मुझसे पूछता रहा कि मैंने 'गदर 2' क्यों नहीं बनाई. मुझे पता था कि लोगों को इन किरदारों से बहुत प्यार है. मुझे फिल्म की सफलता पर पूरा भरोसा था. असल में, मैंने रिलीज से पहले ही कहा था कि यह फिल्म 500 करोड़ रुपए कमाएगी. शुक्र है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली.'

'गदर 3' पर बोले- काम शुरू हो चुका है

अनिल शर्मा ने कहा- 'फिल्म के किरदारों से जुड़ी मोहब्बत ही इसे एक विरासत बनाती है. गदर 3' पर काम शुरू हो चुका है. कहानी जारी रहेगी क्योंकि दर्शकों के दिलों में यह कहानी और किरदारों की खास जगह बनी हुई है.'