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सीक्वल नहीं, अब ट्रिपल धमाका! 'गदर 3' से 'पुष्पा 3' तक तीसरी बार लौट रही हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी

Bollywood biggest franchises: बॉलीवुड हो या फिर साउथ, सीक्वल का दौर अब ट्रिपल धमाके में बदल चुका है. इस साल बॉलीवुड और साउथ की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी का मेगा क्लैश देखने को मिलेगा. इसमें 'गदर 3', 'पुष्पा 3', 'स्त्री 3' और 'दृश्यम 3' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी तीसरे पार्ट के साथ बॉक्स ऑफिस पर वापसी के लिए तैयार हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 29, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:07 AM IST
सीक्वल नहीं, अब ट्रिपल धमाका! 'गदर 3' से 'पुष्पा 3' तक तीसरी बार लौट रही हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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