सीक्वल नहीं, अब ट्रिपल धमाका! 'गदर 3' से 'पुष्पा 3' तक तीसरी बार लौट रही हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी

Bollywood biggest franchises: हिंदी सिनेमा में सीक्वल फिल्मों का चलन अब काफी बढ़ता जा रहा है. मेकर्स नए प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के बजाय पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीक्वल पर पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं. वहीं, कई फ्रेंचाइजी तीसरी बार पर्दे पर आने को तैयार हैं. किसी फ्रेंचाइजी के तीसरी बार लौटने पर फैंस की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं. वैसे भी इन दिनों बॉलीवुड और पैन इंडिया सिनेमा की कई बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्मों के तीसरे पार्ट पर्दे पर आने को तैयार हैं. सभी के तीसरे पार्ट को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है.
'गदर 3' से लेकर 'पुष्पा 3', 'स्त्री 3', 'दृश्यम 3' और 'मुन्ना भाई 3' जैसी फिल्मों को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फैंस को इन फिल्मों से काफी उम्मीदें हैं. इन फिल्मों से सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई की उम्मीद नहीं है, बल्कि ये अपने-अपने सिनेमाई यूनिवर्स को भी आगे बढ़ाने वाली हैं.
'गदर' फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद अब मेकर्स तीसरे पार्ट पर काम शुरू कर चुके हैं. निर्देशक अनिल शर्मा ने साफ कर दिया है कि 'गदर 3' की कहानी पर काम चल रहा है. फिल्म में एक बार फिर सनी देओल तारा सिंह के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की वापसी की भी चर्चा है. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है.
'बॉर्डर 2' के बाद अब मेकर्स ने 'बॉर्डर 3' की भी तैयारी शुरू कर दी है. इस बार सनी देओल के साथ वरुण धवन भी अहम भूमिका निभाएंगे. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित यह फ्रेंचाइजी एक बार फिर बड़े स्केल पर दर्शकों के सामने आने वाली है.
पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर 'KGF' की तीसरी किस्त का इंतजार भी लंबे समय से हो रहा है. होम्बले फिल्म्स पहले ही 'KGF: चैप्टर 3' की पुष्टि कर चुका है. निर्देशक प्रशांत नील के अनुसार स्क्रिप्ट तैयार है, जबकि यश भी संकेत दे चुके हैं कि सही समय आने पर फिल्म फ्लोर पर जाएगी. ऐसे में फैंस एक बार फिर रॉकी भाई का दमदार अंदाज देखने के लिए उत्साहित हैं.
अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'पुष्पा' भी तीसरे पार्ट के साथ लौट रही है. निर्देशक सुकुमार ने 'पुष्पा 3: द रैम्पेज' की पुष्टि कर दी है और प्री-प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका है. फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अपनी लोकप्रिय भूमिकाओं में वापसी करेंगे. माना जा रहा है कि तीसरा पार्ट पहले दोनों फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर बनाया जाएगा.
मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे सफल फ्रेंचाइजी 'स्त्री' भी तीसरी किस्त के साथ लौट रही है. 'स्त्री 2' की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स ने 'स्त्री 3' की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और निर्देशक अमर कौशिक एक बार फिर साथ नजर आएंगे. वहीं, अक्षय कुमार के किरदार को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है.
इन फिल्मों की घोषणाएं इस बात का संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा में थ्रीक्वल का दौर देखने को मिलेगा. मेकर्स अब नई कहानियों के साथ-साथ उन फ्रेंचाइजियों पर भी बड़ा दांव लगा रहे हैं, जिनकी पहले दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या 'गदर 3', 'पुष्पा 3', 'KGF: चैप्टर 3', 'बॉर्डर 3' और 'स्त्री 3' अपनी पिछली सफलताओं को दोहराते हुए तीसरी बार भी दर्शकों का दिल जीत पाएंगी या नहीं.