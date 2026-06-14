सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' 15 जून, 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बनाते समय डायरेक्टर अनिल शर्मा को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये एक बड़ी हिट साबित होगी. वहीं इस फ्रेंचाइजी की एक और सक्सेसफुल फिल्म 'गदर-2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.
इस फिल्म में सनी देओल के साथ एक्ट्रेस अमीषा पटेल, अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में नजर आए थे. वहीं फिल्म के 25 साल पूरे होने की खुशी के बीच फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस 'गदर 3' को लेकर एक हिंट दी है.
'गदर: एक प्रेम कथा' के 25 साल पूरे होने की खुशी को जाहिर करते हुए डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि जिस दिन फिल्म के राइटर शक्तिमान तलवार ने उन्हें कहानी सुनाई थी, उसी दिन से वो जानते थे कि ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी हिट बनने वाली है और ऐसा हुआ भी. उन्होंने बताया कि मदर इंडिया (1957), मुगल ए आजम (1960) और शोले (1975) उनकी पसंदीदा फिल्में हैं और उन्होंने इसी लेवल पर गदर को बनाने की कोशिश की थी और ऐसा उन्होंने कर दिखाया.
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि ब्लॉकबस्टर बिजनेस के अलावा फिल्म 'गदर:एक प्रेम कथा' को 10 करोड़ का फुटफॉल भी मिला था और आजतक ये उपलब्धि किसी और भी को हासिल नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पहले भाग के आसपास 'गदर 2' भी नहीं टिक पाई. सनी देओल की इस फिल्म के साथ ही सिनेमाघरों में आमिर खान की 'लगान' रिलीज हुई थी. 'लगान' के साथ क्लैश होने पर अनिल ने कहा कि आज हम कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस समय कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था. उन दिनों कुछ अच्छी फिल्में साथ में रिलीज हुआ करती थीं और सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट होती थी. उन्होंने कहा कि लोग उस समय बैक टू बैक फिल्में देखा करते थे, वो मार्केटिंग का दौर नहीं था.
डायरेक्टर ने कहा, 'आज लोग मुझसे पूछा करते हैं कि अगर कोई चॉइस होती तो किसे कास्ट करते, लेकिन इसमें चुनने की कोई बात ही नहीं थी, वो सनी देओल और अमरीश पुरी ही हो सकते थे.' इसी बीच फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग को लेकर अपडेट देते हुए अनिल ने बताया कि 'मेरे लिए 'गदर' की कहानी एक बम थी, लोग कहते हैं कि उत्कर्ष की स्टोरी के बाद जीते की कहानी भी पर्दे पर दिखाएं. मैं 'गदर 2' तब ही बनाने वाला था अगर मेरे लिए एटम बम होता मुझे वो मिला और मैंने इतिहास रच दिया.'
अनिल ने कहा कि 'अब अगर मुझे एक न्यूक्लियर बम मिल गया तो गदर 3 भी जरूर बनाउंगा.' उन्होंने बताया कि हम स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और ईश्वर की इच्छा से सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से रहा तो अगले साल 'गदर 3' पर काम शुरू हो जाएगा.