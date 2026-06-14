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'गदर 3' की प्लानिंग शुरू? 25 साल पूरे होने से पहले ही डायरेक्टर अनिल शर्मा ने दी बड़ी हिंट

Gadar 3 Update: साल 15 जून, 2026 को सनी देओल और अमिषा पटेल स्टारर 'गदर: एक प्रेम कथा' को रिलीज हुए 25 साल हो जाएंगे. इस खास मौके पर अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 14, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:15 PM IST
'गदर 3' की प्लानिंग शुरू? 25 साल पूरे होने से पहले ही डायरेक्टर अनिल शर्मा ने दी बड़ी हिंट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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