डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि ब्लॉकबस्टर बिजनेस के अलावा फिल्म 'गदर:एक प्रेम कथा' को 10 करोड़ का फुटफॉल भी मिला था और आजतक ये उपलब्धि किसी और भी को हासिल नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पहले भाग के आसपास 'गदर 2' भी नहीं टिक पाई. सनी देओल की इस फिल्म के साथ ही सिनेमाघरों में आमिर खान की 'लगान' रिलीज हुई थी. 'लगान' के साथ क्लैश होने पर अनिल ने कहा कि आज हम कॉम्पिटिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस समय कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था. उन दिनों कुछ अच्छी फिल्में साथ में रिलीज हुआ करती थीं और सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट होती थी. उन्होंने कहा कि लोग उस समय बैक टू बैक फिल्में देखा करते थे, वो मार्केटिंग का दौर नहीं था.