/15 साल पुरानी वो सीरीज… जिसके आखिरी एपिसोड में मेन लीड के मरने से भड़कीं एक्ट्रेस, बोलीं- ‘मैं इससे बहुत दुखी हूं.’

1 साल पहले फैंटेसी सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' रिलीज हुई, जिसके किरदार आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. इन्हीं फेमस कैरेक्टर में से एक डेनेरेस तारगारयेन का किरदार भी है, जिसे ब्रिटिश एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क द्वारा निभाया गया था. लेकिन सीरीज के इस पॉपुलर कैरेक्टर को सीजन 8 के आखिरी एपिसोड में मार दिया गया, जिसने न सिर्फ लोगों को बल्कि एक्ट्रेस को भी हैरान और दुखी कर दिया था.
एक्ट्रेस एमिलिया क्लार्क ने हाल ही में उस मोमेंट को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें अपने किरदार के अंत के बारे में पता लगा, जब वो बहुत ही गुस्से में थीं. एक्ट्रेस ने कहा डेनेरेस तारगारयेन का अंत जिस तरह से दिखाया गया, वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थीं.
'मदर ऑफ ड्रैगन्स'
'गेम ऑफ थ्रोन्स' में डेनेरेस को 'मदर ऑफ ड्रैगन्स' के रूप में पेश किया गया था, जो पूरी दुनिया में फेमस हो गया. एक्ट्रेस एमिलिया ने इस किरदार को साल 2011 से लेकर 2019 तक इतने शानदार तरीके से निभाया कि आज तक वो इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच एक पॉपुलर चेहरा हैं. एमिलिया ने अपनी कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं, लेकिन फैंस के बीच वो आज भी इसी किरदार से पहचानी जाती हैं.
सीरीज के 8वें सीजन और आखिरी एपिसोड में ऐसी कई चीजें दिखाई गईं, जिससे ऑडियंस को काफी शॉक लगा, जिसमें से एक डेनेरेस की मौत भी थी. डेनेरेस के किरदार का अंत काफी लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा में रहा. कई लोगों ने इसके प्रति अपने गुस्से को सोशल मीडिया पर भी जाहिर किया, तो वहीं कई लोगों को लग रहा है कि मेकर्स आगे इसे फिर से दिखाएंगे.
जिन लोगों ने इस पॉपुलर सीरीज को नहीं देखा है, उन्हें हम बता दें कि ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ सीरीज की स्टोरी के मुताबिक, जॉन स्नो (किट हैरिंगटन) राज्य को बचाने के लिए डेनेरेस की हत्या कर देता है. एक्ट्रेस एमिलिया ने इस सीन पर बात करते हुए कहा, ‘इस सीन ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था. डेनेरेस के अंतिम शब्द जॉन स्नो के लिए थे. दोनों साथ मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल जॉन स्नो डेनेरेस को मार देता है.’
एमिलिया ने इस पूरे सीन और अंत पर अपनी नाराजगी काफी बार जाहिर की है, उन्होंने हाल ही में फिर इस पर बात करते हुए कहा, ‘मुझे ये काफी अजीब लगा था. क्योंकि डेनेरेस ने जॉन स्नो के लिए सब कुछ किया था, यहां तक की उसके लिए कई शहरों को तबाह भी कर दिया था, लेकिन उसने आखिर में उसे ही मार दिया.’
एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘मेरे लिए अपने किरदार के इस तरह का अंत अपनाना काफी मुश्किल था, मैं इससे काफी नाराज भी थी. जब मैंने पहली बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं हैरान रह गई और उस समय मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं. फिर मैं अकेले घर से निकली और घंटों तक बाहर घूमती रही.’ उन्होंने बताया कि उनका ध्यान पूरी तरह कहानी पर था, जिसके चलते वो अपना फोन और घर की चाबियां भी भूल गई थीं.
एक्ट्रेस एमिलिया ने कहा, ‘किसी भी प्रोजेक्ट के खत्म होने से एक्टर्स काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल अलग था क्योंकि ये मेरे करियर का सबसे अहम भाग था. ये सिर्फ मेरे लिए एक शो नहीं, बल्कि मेरा पूरा करियर था. इस सीरीज ने मुझे दुनियाभर में पहचान दिलाई और ये शो महामारी के समय खत्म होने वाला था. इन दोनों घटनाओं ने मेरे दिमाग और दिल दोनों पर बुरा असर डाला.’
एमिलिया को कुछ साल बाद समझ आया कि उस समय सीरीज में उनके किरदार का अंत होना कितना जरूरी था. उन्हें आज भी ये पूरी तरह से समझ नहीं आया है, लेकिन उनका मानना है कि ये अनुभव काफी खास और अहम था.