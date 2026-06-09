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15 साल पुरानी वो सीरीज… जिसके आखिरी एपिसोड में मेन लीड के मरने से भड़कीं एक्ट्रेस, बोलीं- ‘मैं इससे बहुत दुखी हूं.’

साल 2011 में एक सीरीज ने दस्तक दी, जिसकी अनोखी कहानी और दमदार कलाकारों को दुनियाभर में पसंद किया गया. इस सीरीज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि मेकर्स को एक के बाद एक सीजन रिलीज करने पड़े और हाल ही में इसका एक और पार्ट रिलीज किया गया, जिसमें मेन लीड को मार दिया जाता है. मुख्य किरदार के मरने से लोगों के बीच काफी गुस्सा देखा जा रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 09, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:19 PM IST
15 साल पुरानी वो सीरीज… जिसके आखिरी एपिसोड में मेन लीड के मरने से भड़कीं एक्ट्रेस, बोलीं- ‘मैं इससे बहुत दुखी हूं.’

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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