Gandhari ने ऐसा कसा तंज, मची सनसनी! बिना नाम लिए Taapsee Pannu ने Toxic पर साधा निशाना, बोलीं- 'ऐसी फिल्में करने से पहले हो जाऊंगी रिटायर'

बॉलीवुड में अक्सर सितारे फिल्मों को लेकर खुलकर राय देने से बचते हैं, लेकिन तापसी पन्नू ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. तापसी ने किसी फिल्म या एक्टर का नाम लिए बिना कहा कि पिछले कुछ महीनों में रिलीज हुई कुछ फिल्मों को देखने के बाद उन्हें लगा कि अगर आज के दौर में सिर्फ इसी तरह की फिल्में बन रही हैं, तो शायद उनके लिए रिटायर होने का समय आ गया है. उनकी इस बात को इंटरनेट पर कई लोगों ने यश और कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से जोड़ दिया है.
हालांकि, तापसी ने खुद कहीं भी ‘टॉक्सिक’ या उसके कलाकारों का नाम नहीं लिया है. यही वजह है कि फिलहाल इसे सोशल मीडिया की अटकल के तौर पर ही देखा जा रहा है. सुचित्रा मेहरोत्रा के साथ बातचीत में तापसी ने अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्होंने करीब एक दशक पहले हिंदी फिल्मों में कदम रखा.
तापसी पन्नू का मानना है कि उस समय मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में अलग-अलग तरह की कहानियों के लिए जगह थी. तापसी ने कहा कि अगर उनके करियर की शुरुआत के समय सिर्फ एक ही तरह की फिल्में बन रही होतीं, तो शायद उनके जैसी एक्ट्रेस का करियर बन ही नहीं पाता. उन्होंने ये भी बताया कि हाल में कुछ फिल्में देखने के बाद उन्होंने अपने परिवार से बात की और सोचा कि क्या अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए. हालांकि, उनका कहना था कि वो फिल्मों के खिलाफ नहीं हैं और वो समझती हैं कि हर तरह की फिल्मों का अपनी एक ऑडियंस होती हैं, लेकिन वो खुद हर तरह की फिल्म का हिस्सा बनना नहीं चाहतीं.
तापसी की बात को समझने के लिए उनके करियर पर नजर डालना भी जरूरी है. उन्होंने साउथ सिनेमा से शुरुआत करने के बाद तापसी ने हिंदी फिल्मों में 'चश्मे बद्दूर' से अपनी पहचान बनानी शुरू की और 'पिंक' ने उन्हें एक गंभीर और दमदार एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर दिया. इसके बाद 'नाम शबाना', 'मुल्क', 'मनमर्जियां', 'बदला', 'थप्पड़' और 'रश्मि रॉकेट' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए.
Tapsee panu cooked kiara advani for doing a film like toxic?
"I would rather retire than do some of those kind of films that are being made today with female actresses. I would prefer to retire rather than participate in projects that do not align with my professional… pic.twitter.com/XsModaEkWj
— daksh. (@mythicbxrn) September 2, 2026
इन सभी फिल्मों में तापसी के किरदार की खासियत ये रही कि उन्होंने लंबे समय तक ऐसी कहानियों को चुना, जिनमें सिर्फ ग्लैमर के बजाय किरदार और कहानी को महत्व दिया गया. यही वजह है कि जब वो अपनी फिल्मोग्राफी को लेकर बात करती हैं, तो उनकी चिंता सिर्फ आज की सफलता नहीं, बल्कि आने वाले समय में अपने काम को लेकर होती है.
इसी बातचीत में तापसी ने कहा कि उन्हें अपना काम बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने काम से 'अंधाधुंध' प्यार नहीं करतीं. यानी सिर्फ इसलिए कोई फिल्म नहीं करना चाहतीं क्योंकि वो बड़ी फिल्म है या उसकी ऑडियंस ज्यादा हैं. वो ऐसी फिल्मोग्राफी बनाना चाहती हैं, जिसे कई साल बाद देखने पर भी उन्हें अपने फैसलों पर शर्मिंदगी महसूस न हो. तापसी के मुताबिक, समय के साथ फिल्मों का ट्रेंड और ऑडियंस की पसंद बदल सकती है, लेकिन किसी कलाकार की फिल्मोग्राफी उसके साथ बनी रहती है. उनकी यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा कारण रही. कुछ यूजर्स ने इसे कियारा आडवाणी और ‘टॉक्सिक’ पर तंज बताया, जबकि कुछ लोगों ने तापसी को ही उनके पुराने काम की याद दिलाते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया.
जहां तक ‘टॉक्सिक’ की बात है, ये यश की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में से एक रही है और इसका निर्देशन गीतु मोहनदास ने किया है. फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार नजर आए. फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी चर्चा थी, लेकिन रिलीज के बाद इसे मिला-जुला रिएक्शन मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी इसे वैसा प्रदर्शन नहीं मिला, जैसी उम्मीदें थीं.