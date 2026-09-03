Gandhari ने ऐसा कसा तंज, मची सनसनी! बिना नाम लिए Taapsee Pannu ने Toxic पर साधा निशाना, बोलीं- 'ऐसी फिल्में करने से पहले हो जाऊंगी रिटायर'

इसी बातचीत में तापसी ने कहा कि उन्हें अपना काम बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने काम से 'अंधाधुंध' प्यार नहीं करतीं. यानी सिर्फ इसलिए कोई फिल्म नहीं करना चाहतीं क्योंकि वो बड़ी फिल्म है या उसकी ऑडियंस ज्यादा हैं. वो ऐसी फिल्मोग्राफी बनाना चाहती हैं, जिसे कई साल बाद देखने पर भी उन्हें अपने फैसलों पर शर्मिंदगी महसूस न हो. तापसी के मुताबिक, समय के साथ फिल्मों का ट्रेंड और ऑडियंस की पसंद बदल सकती है, लेकिन किसी कलाकार की फिल्मोग्राफी उसके साथ बनी रहती है. उनकी यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा कारण रही. कुछ यूजर्स ने इसे कियारा आडवाणी और ‘टॉक्सिक’ पर तंज बताया, जबकि कुछ लोगों ने तापसी को ही उनके पुराने काम की याद दिलाते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया.