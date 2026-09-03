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Gandhari ने ऐसा कसा तंज, मची सनसनी! बिना नाम लिए Taapsee Pannu ने Toxic पर साधा निशाना, बोलीं- 'ऐसी फिल्में करने से पहले हो जाऊंगी रिटायर'

Taapsee Pannu: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने कई सालों पहले अपने करियर की शुरुआत की थी, जब हिंदी सिनेमा की फिल्में अलग हुआ करती थीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 03, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:21 AM IST
Gandhari ने ऐसा कसा तंज, मची सनसनी! बिना नाम लिए Taapsee Pannu ने Toxic पर साधा निशाना, बोलीं- 'ऐसी फिल्में करने से पहले हो जाऊंगी रिटायर'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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