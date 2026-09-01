सितंबर के पहले हफ्ते OTT पर बवाल, 'गांधारी' से 'धमाल 4' तक मचेगा धमाल; देखें पूरी रिलीज लिस्ट

Sepetember This Week OTT Releases: सितंबर की शुरुआत OTT प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन से भरपूर होने वाली है. इस हफ्ते फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री की अलग-अलग कहानियां दर्शकों के बीच दस्तक देंगी. तापसी पन्नू की एक्शन और बदले की कहानी वाली फिल्म 'गांधारी' से लेकर गाइ रिची की क्राइम ड्रामा सीरीज 'द जेंटलमेन' के दूसरे सीजन तक, दर्शकों के लिए कई दिलचस्प विकल्प मौजूद हैं.
इसके अलावा 'धमाल' फ्रेंचाइजी की नई किस्त भी इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का डोज बढ़ाएगी. OTT पर पीरियड रोमांस, कोर्टरूम ड्रामा, म्यूजिकल कहानी, सुपरनैचुरल मिस्ट्री और रियलिटी एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज भी देखने को मिलेंगी. वहीं, डॉक्यूमेंट्री में 9/11 की विरासत से लेकर ओलंपिक ब्रेकडांसर रैचल गन से जुड़े इंटरनेट फिनॉमिना तक कई दिलचस्प विषयों पर नजर डालने का मौका मिलेगा.
'धमाल' गैंग एक और मज़ेदार खजाने की खोज के लिए वापस आ रहा है. इस पॉपुलर कॉमेडी फ़्रैंचाइज़ी की नई फ़िल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफ़री फिर से नज़र आएंगे. एक मशहूर खजाने का सुराग मिलने पर यह ग्रुप उसकी ज़बरदस्त खोज में निकल पड़ता है. उनके प्लान में तब और गड़बड़ हो जाती है जब एक अनाड़ी समुद्री डाकू की वजह से खजाने का नक्शा बिखर जाता है, जिससे उनके परिवार और दुश्मन भी इस खोज में शामिल हो जाते हैं. यह खोज आखिर में सबको एक रहस्यमयी द्वीप पर ले जाती है, जहां कॉमेडी, कन्फ्यूजन और खूब सारी मस्ती देखने को मिलेगी. ये फिल्म OTT प्लेटफ़ॉर्म Netflix पर रिलीज़ 4 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी.
इस फिल्म में तापसी पन्नू 'बानी' का किरदार निभा रही हैं, जो एक मां है और जिसकी छोटी बेटी भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से गायब हो जाती है. अपनी बच्ची को बेताबी से ढूंढते हुए, बानी पर एक हमला होता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए चली जाती है. जल्द ही उसका दुख जवाब पाने की एक कभी न रुकने वाली कोशिश में बदल जाता है, क्योंकि उसे जॉयपुरा में चल रहे बच्चों की तस्करी के एक नेटवर्क का पता चलता है. इस रिवेंज थ्रिलर में इश्वक सिंह, छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और जतिन सरना भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म OTT प्लेटफ़ॉर्म Netflix पर 3 सितंबर को रिलीज होगी.
सोशल मीडिया पर्सनैलिटी एलिक्स अर्ल इस बिना स्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में दर्शकों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी की झलक दिखाती हैं. बेबाक अंदाज़ वाले 'गेट रेडी विद मी' वीडियो से बड़ी फैन-फॉलोइंग बनाने वाली अर्ल, अब अपनी पर्सनल ज़िंदगी में हो रहे बदलावों के साथ-साथ अपने बढ़ते बिज़नेस के लक्ष्यों को भी संभाल रही हैं. इस सीरीज में उनके परिवार और करीबी दोस्त भी शामिल हैं, क्योंकि वह रिश्तों, परिवार के आपसी समीकरणों और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा लोगों की नज़रों के सामने जीने के दबाव का सामना करती हैं. ये फिल्म OTT प्लेटफ़ॉर्म Netflix पर 4 सितंबर को रिलीज होगी.
तेलुगु म्यूज़िकल ड्रामा वैकुंठपुरम पर आधारित है, जहां कर्नाटक म्यूजिक परिवार की पहचान और परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है. बालू, जो एक प्रतिभाशाली संगीतकार है. वह अपने दादा, शास्त्री गारू द्वारा शुरू की गई विरासत को आगे बढ़ाएगा. उसकी जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब वह कविता से मिलता है, जो एक मशहूर गायिका है और शोहरत से दूर ज़िंदगी जीना चाहती है. उनका रिश्ता बालू की पारंपरिक परवरिश और उस विरासत को चुनौती देता है जिसे उसका परिवार बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. ये फिल्म OTT प्लेटफ़ॉर्म प्राइम वीडियो पर 4 सितंबर को रिलीज होगी.
'द जेंटलमैन' सीजन 2 में एडी हॉर्निमैन ने अपने परिवार के अंडरग्राउंड कैनबिस साम्राज्य में अपनी जगह बना ली है, लेकिन अब वह इस कारोबार को ब्रिटेन से बाहर ले जाकर इटली तक फैलाना चाहते हैं. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विस्तार करने से नए और ताकतवर प्रतिद्वंद्वी सामने आते हैं और अप्रत्याशित मुश्किलें भी खड़ी होती हैं. थियो जेम्स और काया स्कोडेलेरियो एडी और सूसी ग्लास के तौर पर वापसी कर रहे हैं, जबकि रे विंस्टोन, डैनियल इंग्स और कई नए कलाकार इस नए चैप्टर में शामिल हो रहे हैं. ये फिल्म भी OTT प्लेटफ़ॉर्म Netflix पर 3 सितंबर को रिलीज होगी.