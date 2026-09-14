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आला रे आला, गणपति आला! सैफ अली खान की क्रिएटिविटी ने जीता दिल, बेटे जेह ने भी बनाए मिट्टी के बप्पा; Photo Viral

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के रंग में बॉलीवुड भी रंगा नजर आ रहा है. सितारे अपने-अपने अंदाज में बप्पा का स्वागत कर रहे हैं. इसी बीच सैफ अली खान ने कुछ अलग करते हुए खुद मिट्टी से इको-फ्रेंडली गणपति बनाए. खास बात ये है कि उनके छोटे बेटे जेह भी पापा के नक्शेकदम पर चलते नजर आए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 14, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:09 PM IST
आला रे आला, गणपति आला! सैफ अली खान की क्रिएटिविटी ने जीता दिल, बेटे जेह ने भी बनाए मिट्टी के बप्पा; Photo Viral

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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