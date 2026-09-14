आला रे आला, गणपति आला! सैफ अली खान की क्रिएटिविटी ने जीता दिल, बेटे जेह ने भी बनाए मिट्टी के बप्पा; Photo Viral

गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही बॉलीवुड सितारों के घरों में भी भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. इसी बीच सैफ अली खान ने भी अपने घर पर बप्पा का स्वागत बेहद खास अंदाज में किया. मगर सैफ बाकी सितारों की तरह बाजार से गणपति नहीं लाए, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से इको-फ्रेंडली गणपति तैयार किए. मिट्टी से बप्पा की प्रतिमा बनाते हुए सैफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसे देखने के बाद फैंस एक्टर की काफी तारीफ कर रहे हैं. पर्दे पर अलग-अलग किरदारों में नजर आने वाले सैफ का ये शांत और क्रिएटिव अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में सैफ अली खान की ये तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो पूरे भक्ति भाव के साथ मिट्टी से गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाते दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर में सैफ का पूरा ध्यान बप्पा की प्रतिमा को आकार देने पर है.
गणेश चतुर्थी के इस मौके पर परिवार के साथ इस तरह त्योहार मनाने का सैफ का ये अंदाज खास इसलिए भी है, क्योंकि ये ट्रैडिशनल और एनवायरमेंट के लिए अवेयरनेस को एक साथ जोड़ता नजर आता है. करीना की इस स्टोरी ने फैंस को उनके परिवार के गणेश उत्सव की एक खूबसूरत झलक दी है. सैफ को बप्पा बनाते देख उनके छोटे बेटे जेह भी कहां पीछे रहने वाले थे.
जेह ने भी मिट्टी से अपने नन्हे हाथों से गणपति बप्पा की छोटी प्रतिमा बनाई. करीना ने इसकी तस्वीर भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की. जेह द्वारा बनाए गए इन प्यारे बप्पा ने इस पूरे सेलिब्रेशन में मासूमियत का रंग भर दिया. करीना ने तस्वीर के साथ सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दीं. पिता को देखकर बेटे का उसी काम में दिल लगाना इस इस जश्न को और भी खास बना रहा है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, सैफ अली खान इन दिनों अपनी फिल्म 'हैवान' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. फिल्मी पर्दे पर जहां उनका अंदाज और किरदार लोगों को एंटरटेन कर रहा है, वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर उनका ये सादगी भरा रूप बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है.
एक तरफ कैमरे के सामने 'हैवान' के किरदार में दमदार अंदाज और दूसरी तरफ घर पर मिट्टी से बप्पा को आकार देते सैफ, उनकी यही दो अलग-अलग तस्वीरें फैंस के लिए दिलचस्प बन गई हैं. सैफ और जेह का साथ मिलकर इको-फ्रेंडली गणपति बनाना इस बात की खूबसूरत मिसाल भी है कि त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है.