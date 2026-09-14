आला रे आला, गणपति आला! सैफ अली खान की क्रिएटिविटी ने जीता दिल, बेटे जेह ने भी बनाए मिट्टी के बप्पा; Photo Viral

गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही बॉलीवुड सितारों के घरों में भी भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. इसी बीच सैफ अली खान ने भी अपने घर पर बप्पा का स्वागत बेहद खास अंदाज में किया. मगर सैफ बाकी सितारों की तरह बाजार से गणपति नहीं लाए, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से इको-फ्रेंडली गणपति तैयार किए. मिट्टी से बप्पा की प्रतिमा बनाते हुए सैफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसे देखने के बाद फैंस एक्टर की काफी तारीफ कर रहे हैं. पर्दे पर अलग-अलग किरदारों में नजर आने वाले सैफ का ये शांत और क्रिएटिव अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है.