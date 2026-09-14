/देवा श्री गणेशा... बप्पा के स्वागत में जान डाल देंगे ये 10 धांसू बॉलीवुड सॉन्ग्स, नहीं सुने तो अधूरा रह जाएगा गणेशोत्सव

Ganesh Chaturthi Songs: गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही हर तरफ एक अलग ही वाइब छा जाती है. हवाओं में मोदक की खुशबू और कानों में बप्पा के जयकारे गूंजने लगते हैं. यूथ हो या बुजुर्ग, इस फेस्टिवल का क्रेज हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है. लेकिन कोई भी सेलिब्रेशन बिना अच्छे म्यूजिक के एकदम फीका लगता है. अगर बात गणेशोत्सव की हो, तो बॉलीवुड गानों के बिना पंडाल का मजा ही नहीं आता.
बप्पा के आगमन से लेकर उनके विसर्जन तक, हमारे पास हर मौके के लिए एक परफेक्ट बॉलीवुड ट्रैक है. अगर आप भी इस साल अपने दोस्तों और फैमिली के साथ फुल एनर्जी में बप्पा का वेलकम करने के लिए तैयार हैं, तो अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करने का टाइम आ गया है. हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड के 10 सबसे शानदार और सुपरहिट गणपति गाने, जिन्हें सुनकर हर कोई झूम उठेगा.
1. देवा श्री गणेशा (अग्निपथ)
ऋतिक रोशन का ये गाना जब भी बजता है, तो शरीर में एक अलग ही एनर्जी दौड़ जाती है. इसकी तेज बीट्स, शानदार कोरस और दमदार लिरिक्स इसे हर पंडाल की पहली पसंद बनाते हैं. इसे प्ले किये बिना बप्पा का वेलकम हो ही नहीं सकता.
2. मोरिया रे मोरिया (ए.बी.सी.डी.)
अगर आप डांस के दीवाने हैं, तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होना चाहिए. इस ट्रैक में जो मॉडर्न बीट्स और ट्रेडिशनल म्यूजिक का मिक्स है, वो आज के यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है. दोस्तों के साथ ग्रुप डांस करने के लिए ये बेस्ट है.
3. गजानना (बाजीराव मस्तानी)
संजय लीला भंसाली की फिल्मों की तरह ही इस गाने का स्केल भी बहुत ग्रैंड और पावरफुल है. इसकी धुन और भारी आवाजें आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं. बप्पा की आरती या मुख्य पूजा के समय माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस है.
4. तुझको फिर से जलवा दिखाना (डॉन)
शाहरुख खान का ये गाना बप्पा के त्योहार में एक कूल फैक्टर ऐड कर देता है. इसके लिरिक्स में जो स्वैग और डिवोशन का बैलेंस है, वो इसे आम भजनों से अलग बनाता है. पंडाल में भीड़ को एंटरटेन करने के लिए ये गाना डीजे पर खूब बजता है.
5. मोरिया रे मोरिया रे (बेदर्दी)
अगर आपको थोड़ा 90s का नॉस्टेल्जिया पसंद है, तो ये गाना आपके लिए है. इसमें पुरानी बॉलीवुड फिल्मों वाला वो क्लासिक फील है जो बप्पा की भक्ति को बहुत ही सादगी से पेश करता है.
6. सिंदूर लाल चढ़ायो (वास्तव)
संजय दत्त पर फिल्माया गया ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक इमोशन है. जब भी ये आरती बजती है, तो पूरा माहौल शांत और पवित्र हो जाता है. ये गाना हर महाराष्ट्रीयन और इंडियन घर में गणेश चतुर्थी के दिन जरूर सुना जाता है.
7. देवा हो देवा (हमसे बढ़कर कौन)
ये एक एवरग्रीन ट्रैक है जो सालों से गणेश उत्सव की शान बना हुआ है. इसकी धुन इतनी कैची है कि इसे सुनकर कोई भी खुद को ताली बजाने और नाचने से रोक नहीं पाता.
8. गणपति बाप्पा मोरिया (दर्द का रिश्ता)
ये गाना बहुत ही इमोशनल और भक्ति से भरा हुआ है. जो लोग शांति से बैठकर बप्पा को याद करना चाहते हैं और उनकी आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेलोडी बहुत सूथिंग है.
9. देवा हो देवा गली गली में (इलाका)
स्ट्रीट सेलिब्रेशन और गली-मोहल्ले के पंडालों के लिए ये गाना एकदम फिट बैठता है. इसमें जो ढोल-नगाड़ों की आवाज है, वो किसी को भी अपनी जगह पर बैठे नहीं रहने देती. ये पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर ट्रैक है.
10. गणपति अपने गांव चले (अग्निपथ)
गणेश चतुर्थी का जश्न तब तक पूरा नहीं होता जब तक बप्पा का विसर्जन न हो. जब बप्पा को विदाई देने का वक्त आता है, तो ये गाना हर किसी की आंखों में नमी और दिल में अगले साल का इंतजार छोड़ जाता है. विसर्जन यात्रा के लिए इससे बेहतरीन गाना कोई और नहीं हो सकता.
तो बस, अब देर किस बात की. अपना स्पीकर रेडी रखें, इन 10 गानों को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करें और इस साल गणेश चतुर्थी पर बप्पा का स्वागत ऐसे करें कि पूरा शहर देखता रह जाए.