Add Zee Business As A Preferred Source
App

गणपति बप्पा के स्वागत में झूमे सेलेब्स, ढोल-नगाड़ों से गूंजा माहौल; सुनीता को देख फैंस बोले- गोविंदा नजर नहीं आए!

Ganesh Chaturthi 2026: मुंबई में गणेश चतुर्थी की रौनक देखते ही बनती है. रोशनी, ढोल-नगाड़ों और बप्पा के जयकारों के बीच टीवी और बॉलीवुड सितारे भी भक्ति में लीन नजर आते हैं. किसी के लिए गणपति बचपन की सुनहरी याद हैं, तो किसी के लिए परिवार और संस्कारों की विरासत.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 14, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:23 AM IST
गणपति बप्पा के स्वागत में झूमे सेलेब्स, ढोल-नगाड़ों से गूंजा माहौल; सुनीता को देख फैंस बोले- गोविंदा नजर नहीं आए!

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बप्पा के स्वागत में जान डाल देंगे 10 धांसू बॉलीवुड सॉन्ग्स, नहीं सुने तो अधूरा लगेगा
2
3
4
5