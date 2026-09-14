गणपति बप्पा के स्वागत में झूमे सेलेब्स, ढोल-नगाड़ों से गूंजा माहौल; सुनीता को देख फैंस बोले- गोविंदा नजर नहीं आए!

मुंबई की गलियों में गणपति बप्पा के आने के साथ जैसे शहर की धड़कन ही बदल जाती है. रोशनी से जगमगाती सड़कें, ढोल-नगाड़ों की गूंज और 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारे हर तरफ उत्सव का रंग घोल देते हैं. इस भक्ति की लहर से बॉलीवुड और टीवी सितारों के घर भी दूर नहीं रहते. कोई सालों पुरानी परंपरा निभाते हुए बप्पा को घर लाता है, तो कोई परिवार के साथ मिलकर पूरे विधि-विधान से गणपति का स्वागत करता है. सितारों के घर सजे पंडालों से लेकर सोशल मीडिया की तस्वीरों तक, हर तरफ आस्था और ग्लैमर का खूबसूरत रंग देखने को मिलते हैं.
हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत बड़ी ही धूम-धाम से किया और भक्ति में पूरी तरह से डूबे नजर आए. जहां एक ओर शिल्पा शेट्टी ने अपने घर बप्पा का वेलकम किया, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति के घर आने की खुशी में सुनीता आहूजा नाचती नजर आईं. इस बीच सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पति जाहीर के साथ पूरे रीति-रिवाजों के साथ पूजा करती हुई दिखाई दीं.
सुनीता ने धूम-धाम से किया स्वागत, गोविंदा रहे गायब
गणपति बप्पा के स्वागत की धूम के बीच सुनीता आहुजा के घर भी खुशियों ने दस्तक दी. ये साल सुनीता के लिए कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा. गोविंदा के साथ रिश्ते में आई दूरियों और अनबन की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. ऐसे में अब बप्पा का घर आना उनके लिए सुकून और नई उम्मीद लेकर आया है. सुनीता ने ढोल-नगाड़ों और 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच बप्पा का धूम-धाम से स्वागत किया. भक्ति में डूबीं सुनीता ने पैपराजी के सामने जमकर डांस किया और गुनगुनाती नजर आईं. उनका ये अंदाज कैमरे में कैद होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
सुनीता आहूजा को गणपति बप्पा का स्वागत करते अकेले देख फैंस और पैपराजी ने गोविंदा को लेकर सवाल उठाए. लोगों ने पूछा कि आखिर बप्पा के आगमन पर गोविंदा कहां हैं? सुनीता अकेले ही गणपति का स्वागत क्यों कर रही हैं और परिवार के बाकी लोग यानी उनके बेटे और बेटी भी इस मौके से गायब क्यों हैं?
हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने अपने घर में गणपति बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया।. इस खास मौके पर एक्ट्रेस फुल इंडियन आउटफिट में नजर आईं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. बप्पा के आगमन की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी और उन्होंने पल खूब एंजॉय किया.
जब पूरे देश में गणपति बप्पा के स्वागत की धूम है, तो सलमान खान भी इस खास मौके से दूर नहीं रहे. भाईजान इस बार खुद बप्पा को लेने पहुंचे. इस दौरान उन्हें भगवान गणेश के कान में कुछ कहते हुए देखा गया. बप्पा के आगमन की खुशी सलमान के चेहरे पर साफ नजर आई. उन्होंने पैपराजी के सामने बप्पा को हाथों में लेकर तस्वीरें भी खिंचवाईं, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.
सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और सुनीता के अलावा सोनाक्षी सिन्हा भी पति जहीर इकबाल के साथ घर में बप्पा का स्वागत करती नजर आईं. दोनों ने पूरे रीति-रिवाजों से पूजा-अर्चना की. वहीं धनश्री वर्मा ने भी गणपति बप्पा के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और भक्ति में डूबी नजर आईं.
बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ टीवी के सितारे भी बप्पा के स्वागत में पीछे नहीं रहे, एक्टर गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देबिना ने अपनी दोनों बेटियों के साथ भगवान गणपति के दर्शन किए.