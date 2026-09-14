गणपति बप्पा के स्वागत में झूमे सेलेब्स, ढोल-नगाड़ों से गूंजा माहौल; सुनीता को देख फैंस बोले- गोविंदा नजर नहीं आए!

गणपति बप्पा के स्वागत की धूम के बीच सुनीता आहुजा के घर भी खुशियों ने दस्तक दी. ये साल सुनीता के लिए कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा. गोविंदा के साथ रिश्ते में आई दूरियों और अनबन की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. ऐसे में अब बप्पा का घर आना उनके लिए सुकून और नई उम्मीद लेकर आया है. सुनीता ने ढोल-नगाड़ों और 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच बप्पा का धूम-धाम से स्वागत किया. भक्ति में डूबीं सुनीता ने पैपराजी के सामने जमकर डांस किया और गुनगुनाती नजर आईं. उनका ये अंदाज कैमरे में कैद होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.