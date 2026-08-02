नेटफ्लिक्स पर आते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये कॉमेडी फिल्म, साउथ की ये फिल्म जीत लेगी आपका दिल

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होती है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म गट्टा कुश्ती ट्रेंड कर रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है. ओटीटी पर फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.
गट्टा कुश्ती 2 पुरानी फिल्म का सीक्वल है. फिल्म का पहला पार्ट लगभग 4 साल पहले थिएटर में रिलीज हुआ था. फिल्म का पहला पार्ट सुपरहिट हुआ था. पहले पार्ट की सफलता के बाद फिल्म का दूसरा पार्ट बनाया गया. फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज हुई, फिल्म को काफी पसंद किया गया. वहीं अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बन गई है.
गट्टा कुश्ती 2 में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में है. यह फिल्म एक सपोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्म है. जो कि साल 2022 में रिलीज गट्टा कुश्ती का सीक्वल है. थिएटर में हिट होने के बाद फिल्म अब ओटीटी पर धमाल मचा रही है. नेटफ्लिक्स पर गट्टा कुश्ती 2 हाल ही में स्ट्रीम हुई है. फिल्म अब 1 नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
फिल्म ने राम चरण की बड़े बजट की फिल्म पेड्डी को पछाड़ दिया है. राम चरण की फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था. पेड्डी फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है.
फिल्म की कहानी दो रेसलर कपल की कहानी पर आधारित है. रेसलर कपल में महिला रेलवे में सरकारी नौकरी करती है वहीं पति घर की देखभाल करता है. कपल की एक बेटी भी है. महिला के कोच की वजह से कपल के बीच दरार आने लगती है. मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों कोर्ट जाते हैं. बाकी की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी.
तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी. छोटे बजट में बनी गट्टा कुश्ती 2 फिल्म ने मोटी कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नेट टोटल 40.41 करोड़ का बिजनेस किया है. इंडिया ग्राम कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने लगभग 46.33 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 54.63 करोड़ का बिजनेस किया है.