गौहर खान के एक्स बॉयफ्रेंड ने पति जैद को किया था किस, कुशाल टंडन की हरकत पर एक्ट्रेस हैरान

अलायंस रियलिटी शो में गौहर खान के पति जैद दरबार बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. इस शो में गौहर खान के एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन भी हैं. दोनों के बीच किसी तरह की टेंशन या राइवलरी देखने को नहीं मिली है. उल्टा शो में दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिला है. हाल ही के शो में कुशाल जैद के गालों पर किस करते हुए नजर आते है. इस मोमेट पर गौहर खान ने अपना रिएक्शन दिया है.
गौहर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बोलती है कि ओम माय गॉड, जैद दरबार और कुशाल टंडन के साथ एक शो में है. जब से अलायंस शुरू हुआ है सब बोल रहे थे कि दोनों के बीच नफरत देखने को मिलेगी. वहीं कुछ ने कहा कि किसी का पास्ट और प्रेजेंट एक ही शो में कैसे हो सकता है. ये काफी क्रेजी है. आज की किस सबसे दिमाग पर ताला लगाने जैसी थी. जहां पर समझदारी है, वहीं दोस्ती है. बहुत अच्छा, देखकर मजा आ गया.
शो की शुरुआत में कुशाल टंडन ने गौहर खान को लेकर कमेंट किया था. दरअल कुशाल ने मिनी माथुर संग बातचीत के दौरान बोला था कि जैद को मेरी ही सारी चीजें पसंद आती है. कुशाल के इस कमेंट पर जैद ने कुछ नहीं बोला था. कुशाल टंडन के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी अलोचना हुई थी. बाद में जैद ने कैमरे में पत्नी गौहर खान से माफी मांगी थी.
Here comes Gauhar Khan’s priceless reaction to Kushal Tandon and Zaid Darbar’s Pappi
And that “The Wheels on the Bus” nursery rhyme playing in the background… cute #Alliance #TheAlliance #AllianceOnPrime #KushalTandan pic.twitter.com/Q8ykTIQXOB
— Priya Vatsh (@Priyankavatsh) July 31, 2026
शो के प्रीमियर के दौरान जैद और कुशाल ने एक दूसरे को गले लगाया था. जैद ने कहा था कि वह पहले कुशाल से मुलाकात को लेकर काफी नर्वस थे. जैद ने बोला कि शो में आने से पहले गौहर ने बताया था कुशाल अच्छा इंसान हैं. मुझे अपनी पत्नी की बात पर पूरा भरोसा है.
अलायंस शो का 5वां वीक चल रहा है. शो अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा. शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. अलायंस शो में कुशाल टंडन, अली गोनी, जैद दरबार, मिनी माथुर, वंशाहज सिंह, रूही दोसानी, सोहेल खान और निति टेलर जैसे स्टार हैं. शो प्राइम वीडियो पर दोपहर को 12 बजे आता है.