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गौहर खान के एक्स बॉयफ्रेंड ने पति जैद को किया था किस, कुशाल टंडन की हरकत पर एक्ट्रेस हैरान

गौहर खान के पति इन दिनों अलायंस में हैं, लेकिन उनके साथ शो में एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन भी है. ऐसे में दोनों के बीच के एक मोमेंट पर गैहर खान ने रिएक्शन दिया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 01, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:42 PM IST
गौहर खान के एक्स बॉयफ्रेंड ने पति जैद को किया था किस, कुशाल टंडन की हरकत पर एक्ट्रेस हैरान

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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