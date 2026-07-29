मेनोपॉज पर कमेंट कर बुरे फंसे निखिल चिनप्पा! गौहर खान ने सरेआम उड़ाईं धज्जियां, बोलीं- पत्नी से जाकर मांगो माफी

Gauahar Khan Nikhil Chinapa Controversy: रियलिटी शो 'एलायंस' में ड्रामा सिर्फ कंटेस्टेंट्स के बीच ही नहीं, बल्कि बाहर भी जोरों पर है. हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस गौहर खान ने कंटेस्टेंट निखिल चिनप्पा की जमकर क्लास लगाई है. निखिल ने गौहर की राय को मेनोपॉज से जोड़कर एक बयान दिया था, जिसके बाद गौहर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. गौहर ने इसे न केवल संवेदनहीन बताया बल्कि निखिल को अपनी सोच पर काम करने की सलाह भी दे डाली.
शो 'एलायंस' में गौहर खान के पति जैद दरबार एक कंटेस्टेंट के तौर पर खेल रहे हैं. गौहर सोशल मीडिया पर जैद का खुलकर सपोर्ट कर रही हैं. इस दौरान गौहर ने निखिल चिनप्पा और मिनी माथुर के गेमप्ले पर सवाल उठाए थे. गौहर का कहना था कि मिनी और निखिल मिलकर खेल रहे हैं और बाकी खिलाड़ियों को सही मौका नहीं दे रहे हैं. जब टेली चक्कर के एक इंटरव्यू में निखिल से गौहर के इस कमेंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया.
निखिल चिनप्पा का विवादित बयान
इंटरव्यू के दौरान निखिल ने कहा कि वे गौहर से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले हैं. फिर उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि मिनी माथुर इस बारे में शायद बेहतर जानती होंगी, क्योंकि वे मेनोपॉज और पेरिमेनोपॉज से जुड़ी चीजों को डील करती हैं. इसलिए शायद मिनी बता सकें कि गौहर ने ऐसा क्यों कहा. निखिल का इशारा यह था कि गौहर की राय उनके हॉर्मोनल बदलावों या उम्र से जुड़ी हो सकती है.
गौहर खान ने लगाई क्लास
निखिल का यह बयान सामने आते ही गौहर खान ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो शेयर किए. गौहर बेहद निराश दिखीं. उन्होंने कहा कि पुरुष बार-बार यह साबित कर देते हैं कि वे महिलाओं के मुद्दों को लेकर कितने अज्ञानी हैं. गौहर ने कहा कि इतने बड़े और अनुभवी इंसान से ऐसी बचकानी और घटिया टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी. महिलाओं के स्वास्थ्य और इस संवेदनशील दौर को किसी की राय दबाने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए.
'फैक्ट्स सही करो, 9 महीने पहले मां बनी हूं'
गौहर ने निखिल के इस लॉजिक की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है. गौहर ने साफ किया कि उन्होंने सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर निखिल के खेल पर सवाल उठाया था. उन्होंने कभी निखिल की पर्सनल लाइफ पर बात नहीं की. गौहर ने गुस्से में कहा कि आप मान रहे हैं कि मैं उस उम्र में हूं जहां मेनोपॉज हो रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 9 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया है. इसलिए अपने फैक्ट्स सही रखिए और संवेदनहीन बातें मत कीजिए.
माफी की रखी मांग
गौहर ने कहा कि मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे किसी महिला की राय को कमतर आंकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. उन्होंने अंत में कहा कि निखिल को इस सोच के लिए अपनी पत्नी और अपने घर की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए. आपको बता दें कि निखिल चिनप्पा रविवार के एपिसोड में शो 'एलायंस' से एलिमिनेट हो चुके हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 2013 में बिग बॉस में मिलने के बाद गौहर और कुशल ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया था.