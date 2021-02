बॉलीवुड हस्तियों के ट्वीट से सहमत नहीं Gauahar Khan, कहा- किसान की जिंदगी मायने नहीं रखती क्या?

नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Farmers Protest) अब एक नया मोड़ ले चुका है. बॉलीवुड सेलेब्स भी अब इस मामले में कूद चुके हैं. विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद केंद्र सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की, जिसेक समर्थन में बॉलीवुड सेलेब्स ट्वीट कर रहे हैं. जानी-मानी हस्तियों ने India Together और India Against Propaganda के समर्थन में ट्वीट किए. इन बॉलीवुड सेलेब्स के ट्वीट पर सवाल खड़ा करते हुए एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) ने एक ट्वीट किया है. गौहर का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

गौहर खान (Gauahar Khan Tweet) उन हस्तियों के विचार से सहमत नहीं हैं जो सरकार के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं. उनका कहना है कि हर किसी की जिंदगी मायने रखता है. इसके लिए गौहर ने #blacklivesmatter वाले मुद्दे का हवाला देते हुए ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, '#BlackLivesMatter...ओह वह तो भारत का मुद्दा नहीं था, लेकिन लगभग हर भारतीय सिलेब्रिटी ने उसके सपॉर्ट में ट्वीट किया. जाहिर है कि हर जिंदगी की कीमत है, लेकिन भारतीय किसान? उनकी जिंदगी मायने नहीं रखती क्या?'

oh that was not an Indian matter , but mostly every Indian celebrity tweeted in support . Because obviously All lives should matter ..... but Indian farmers ????? Doesn’t their livelihood matter ?????

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) February 4, 2021