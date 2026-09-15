Khatron Ke Khiladi 15: जीतने के बाद भी क्यों बाहर हुए गौरव खन्ना? खुद बताई पूरी कहानी

'खतरों के खिलाड़ी 15' से गौरव खन्ना के बाहर होने की वजह अब सामने आ गई है. एक्टर ने बताया कि कोहनी में लगी चोट के कारण उन्हें शो छोड़ने का फैसला लेना पड़ा. हालांकि, गौरव ने एलिमिनेशन स्टंट जीतकर खुद को सुरक्षित कर लिया था और रुहानिका धवन को एलिमिनेशन से बचाया था.
केप टाउन में शूट किए गए अपने व्लॉग में गौरव ने अपने एग्जिट को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी कोहनी में दर्द लगातार बना हुआ था. उन्हें डर था कि आगे आने वाले कुछ स्टंट में बिजली के झटके शामिल थे, जिससे उनकी चोट और बढ़ सकती थी. गौरव ने कहा कि उनके दाहिने हाथ की ताकत पर भी इसका असर पड़ सकता था. ऐसे में उन्होंने शो से बाहर होने का फैसला लिया. एक्टर के मुताबिक, शो छोड़ने का फैसला उनके लिए चोट से भी ज्यादा तकलीफ देने वाला था.
खन्ना ने यह भी बताया कि उन्हें लगता था कि वे कॉम्पिटिशन में और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वे अपनी रिकवरी को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे. उन्होंने कहा कि वे शो में आगे बढ़ने के पक्के इरादे के साथ लौटे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें लगा कि वे अब और शारीरिक तनाव नहीं झेल सकते.
एलिमिनेशन स्टंट में खन्ना का मुकाबला रुहानिका धवन और रुबीना दिलैक से हुआ. हालांकि रुहानिका टास्क पूरा नहीं कर पाईं, लेकिन खन्ना ने दो झंडे निकालकर जीत हासिल की. वहीं, रुबीना सिर्फ एक झंडा ही निकाल पाईं.
जीतने के बाद भी खन्ना ने शो छोड़ने का फ़ैसला किया. उन्होंने रोहित शेट्टी और कंटेस्टेंट्स को बताया कि यह फ़ैसला उन्होंने अपनी सेहत को ध्यान में रखकर लिया है. एक्टर का कहना था कि अगर वह शारीरिक रूप से 100 प्रतिशत परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वह शो में अपनी जगह बनाए नहीं रखना चाहते.
इमोशनल विदाई के दौरान खन्ना ने शेट्टी और अपने साथी कंटेस्टेंट्स से माफी मांगी और रो पड़े. जाते समय उन्होंने शेट्टी को गले भी लगाया और उनके पैर छुए.
बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी' सीज़न 15 में रुबीना दिलैक, ऋत्विक धनजानी, करण वाही और जैस्मीन भसीन जैसे पुराने कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ अविनाश मिश्रा, ओरी और रूहानिका धवन जैसे नए कंटेस्टेंट्स भी शामिल हैं. गौरव खन्ना 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' और 'बिग बॉस 19' जीतने के बाद इस शो में आए थे. 'खतरों के खिलाड़ी 15' में कॉम्पिटिशन जीतने के मकसद से आने के बावजूद, उन्होंने शो छोड़ दिया.