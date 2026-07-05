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आमिर खान की तीसरी बेगम बनते ही गौरी के चेहरे पर दिखी खुशी, इनसाइड फोटो वायरल

Aamir Khan- Gauri Spratt Inside Photo: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' यानी आमिर खान ने तीसरी बार गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली है. इस क्लोज सेरेमनी से एक और इनसाइड फोटो सामने आई है, जिसमें गौरी खुशी से चिल्लाते हुए दिखाई दे रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:12 PM IST
आमिर खान की तीसरी बेगम बनते ही गौरी के चेहरे पर दिखी खुशी, इनसाइड फोटो वायरल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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