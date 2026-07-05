आमिर खान की तीसरी बेगम बनते ही गौरी के चेहरे पर दिखी खुशी, इनसाइड फोटो वायरल

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' यानी आमिर खान ने तीसरी बार गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली है. इस क्लोज सेरेमनी से एक और इनसाइड फोटो सामने आई है, जिसमें गौरी खुशी से चिल्लाते हुए दिखाई दे रही हैं. 61 साल के आमिर खान ने अपने से 15 साल छोटी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ अपने घर में रजिस्टर मैरिज की है. उनकी शादी में उनके परिवार वालों के साथ-साथ कुछ क्लोज फ्रेंड और इंडस्ट्री के लोग शामिल हुए.
आमिर की इस शादी में लगभग 150 मेहमान शामिल हुए थे. पूरा फंक्शन बेहद सिंपल और क्लासिक रखा गया था, जो पूरी तरह से आमिर खान की पर्सनालिटी से मेल खाता है. डेकोरेशन से लेकर कपड़ों तक हर चीज में सादगी और परफेक्शन साफ नजर आती है.
आमिर खान की तीसरी शादी के खास मौके पर तीनों बच्चे जुनैद खान, आइरा खान और आजाद भी मौजूद थे. वेडिंग डॉक्युमेंटेशन साइन करने के दौरान आजाद अपने पिता आमिर के साथ बैठे नजर आए. वहीं गौरी का बेटा भी कपल के बीच मौजूद रहा और पूरे माहौल को एंजॉय करता दिखा. इसके अलावा गौरी भी अपनी वेडिंग को खूब एंजॉय करती हुई नजर आईं, जिसकी एक तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.
गौरी स्प्रैट एक एंग्लो-इंडियन परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता तमिल-ब्रिटिश और मां पंजाबी-आयरिश बैकग्राउंड से आती हैं. हालांकि, गौरी खुद को भारतीय पहचान के साथ जोड़कर देखती हैं और इस पर उन्हें गर्व भी है. खबरों के मुताबिक, गौरी लंबे समय तक बेंगलुरु में रहीं और प्रोफेशनली बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़ी रही हैं. फिलहाल, वो आमिर खान प्रोडक्शन से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.
आमिर खान की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो ये उनकी तीसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और आइरा खान हैं. लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया और साल 2002 में दोनों ने तलाक ले लिया. इसके बाद, आमिर खान ने साल 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की और इस रिश्ते से उनका एक बेटा आजाद राव खान है, जो इस शादी में आमिर की तरफ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.
हालांकि साल 2021 में आमिर और किरण भी अलग हो गए थे, लेकिन दोनों अभी भी अपने बेटे की परवरिश मिलकर करते हैं. वहीं अब शादी की इनसाइड फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोग इसे लेकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ आमिर खान और गौरी को शुभकामनाएं दे रहे हैं.