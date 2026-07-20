राम कपूर का बचाव करते हुए भड़कीं पत्नी गौतमी कपूर, श्रेया कालरा के आरोपों पर दिया करारा जवाब; बोलीं- 'किसी को बिना...'

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ते विवाद लगातार खबरों में छाए हुए हैं. शो में हर टास्क के साथ रिश्तों के मायने बदलते नजर आ रहे हैं और कई कंटेस्टेंट एक-दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच 30 साल की श्रेया कालरा ने एक्टर राम कपूर पर पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करने का आरोप लगाया है. एक्ट्रेस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर राम कपूर दोबारा उन्हें किस करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें साफ-साफ मना कर देंगी. श्रेया का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. अब राम कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए श्रेया को करारा जवाब दिया है.
इस विवाद के बढ़ने के बाद राम कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कह, 'मैंने फैसला किया था कि शो 'लॉकअप' को लेकर मैं बात नहीं करूंगी. लेकिन पिछले 2-3 दिन देखकर मैं चुप नहीं रह पाई. तो इसलिए मैं अपने पति के सपोर्ट में आगे आई हूं.'
गौतमी कपूर ने आगे इस वीडियो में कहा कि 'कई लोग अपनी राय दे रहे हैं कि राम कपूर ठरकी हैं. तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि वो इस तरह के नहीं हैं. मैं उनका बचाव नहीं कर रही कि वो कैसे हैं. वो दिल वाले आदमी हैं और वो गेम शो के लिए गए हैं. जहां रियलिटी दिखानी है बिना किसी प्लान या स्टैटर्जी के. तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है.' गौतमी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'खेल को सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी खेलें.'
एक्ट्रेस ने इस वीडियो के साथ एक लंबा नोट भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'किसी इंसान को असल में जाने बिना ही उसके बारे में अंदाजा लगा लेना कितना आसान है! राम कपूर हमेशा बहुत दयालु और प्यार करने वाले रहे हैं. चाहे वो महिला हो या पुरुष! उन्होंने अनगिनत लोगों की मदद की है और हमें उन सबकी दुआएं मिली हैं, इसलिए ये मुश्किल समय भी गुजर जाएगा! मैं आज और हमेशा उनके साथ खड़ी हूं. खेल को सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से भी खेलें.' गौतमी का ये पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिला.
ये पूरा मामला शो में टीम लीडर चुनने के लिए हुए वोटिंग टास्क के बाद सामने आया. टास्क में शिवांगी जोशी को सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि आकांक्षा चमोला दूसरे स्थान पर रहीं और दोनों को टीम लीडर बनाया गया. श्रेया कालरा का आरोप है कि इस दौरान राम कपूर ने उनका सपोर्ट नहीं किया, जिससे वो काफी नाराज हो गईं. वोटिंग खत्म होने के बाद श्रेया ने शिल्पा शिंदे से बातचीत के दौरान राम कपूर के व्यवहार पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि एक टास्क के दौरान राम कपूर उनके काफी करीब आ गए थे, जिस पर हर्षद चोपड़ा ने भी उन्हें थोड़ा दूरी बनाकर रहने के लिए कहा था.
श्रेया ने बताया टास्क के बाद राम कपूर ने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उन्हें उनका व्यवहार पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा कि बातचीत करते समय हर किसी को सामने वाले की पर्सनल बाउंड्री का सम्मान करना चाहिए. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए श्रेया ने कहा, 'मेरे पापा भी मुझे इतना किस नहीं करते, इसलिए आप मुझे किस मत कीजिए.' उनका कहना था कि अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो वो साफ-साफ शब्दों में मना कर देगीं. श्रेया के इस बयान के बाद शो और सोशल मीडिया दोनों जगह इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई.
इस दौरान श्रेया कालरा ने ये भी कहा कि उन्होंने कई मौकों पर राम कपूर का साथ दिया, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें उनका साथ नहीं मिला. उन्होंने कहा, 'मैं तीन बार राम कपूर के लिए खड़ी रही, लेकिन उन्होंने मेरे समर्थन के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई. मुझे उनकी सीनियरिटी पर शर्म आती है. ऐसे सीनियर्स पर मैं थूकती हूं.' फिलहाल इस पूरे विवाद पर राम कपूर की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है. वहीं, गौतमी कपूर के सपोर्ट में आए बयान के बाद ये मामला और भी ज्यादा खबरों में आ गया है.