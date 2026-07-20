राम कपूर का बचाव करते हुए भड़कीं पत्नी गौतमी कपूर, श्रेया कालरा के आरोपों पर दिया करारा जवाब; बोलीं- 'किसी को बिना...'

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ते विवाद लगातार खबरों में छाए हुए हैं. शो में हर टास्क के साथ रिश्तों के मायने बदलते नजर आ रहे हैं और कई कंटेस्टेंट एक-दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच 30 साल की श्रेया कालरा ने एक्टर राम कपूर पर पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करने का आरोप लगाया है. एक्ट्रेस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर राम कपूर दोबारा उन्हें किस करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें साफ-साफ मना कर देंगी. श्रेया का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. अब राम कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए श्रेया को करारा जवाब दिया है.