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राम कपूर का बचाव करते हुए भड़कीं पत्नी गौतमी कपूर, श्रेया कालरा के आरोपों पर दिया करारा जवाब; बोलीं- 'किसी को बिना...'

Ram Kapoor Lockupp2 Kiss Controversy: रिएलिटी शो 'लकअप सीजन 2'का खेल हर दिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जिसे ऑडियंस खूब पसंद कर रही है. लेकिन गेम के साथ-साथ शो में विवाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं. हाल ही में श्रेया कालरा ने राम कपूर पर लगातार किस करने का आरोप लगाया था, जिसपर एक्टर की पत्नी गौतमी कपूर ने सफाई देते हुए वीडियो शेयर किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 20, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:03 PM IST
राम कपूर का बचाव करते हुए भड़कीं पत्नी गौतमी कपूर, श्रेया कालरा के आरोपों पर दिया करारा जवाब; बोलीं- 'किसी को बिना...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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