इस बात से खफा Vidyut Jammwal ने कहा- 'आगे लंबी सड़क है', सपोर्ट में उतरीं Genelia D'Souza

नई दिल्ली: अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza) 'फोर्स' के अपने सह-कलाकार विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) के समर्थन में आगे आई हैं. विद्युत को सोमवार को अभिनेताओं के उस पैनल (OTT release panel) में आमंत्रित नहीं किया गया था जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने वर्चुअल इवेंट के जरिए अपने मंच पर सात बड़ी फिल्मों को रिलीज करने की घोषणा की थी. रिलीज होने वाली सात फिल्मों में से एक फिल्‍म विद्युत की भी है. इसका टाइटल 'खुदा हाफिज' है.

फिल्‍मों की रिलीज की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद विद्युत ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि उन्हें उस वर्चुअल इवेंट में शामिल होने का निमंत्रण भी नहीं मिला. जबकि इस इवेंट में बॉलीवुड ए-लिस्टर्स अक्षय कुमार, अजय देवगन, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन और वरुण धवन ने भाग लिया था.

उन्होंने लिखा, 'जाहिर है एक बड़ा अनाउंसमेंट !! 7 फिल्में रिलीज के लिए निर्धारित हैं लेकिन केवल 5 को ही प्रतिनिधित्व के योग्य माना जाता है. 2 फिल्मों को कोई आमंत्रण या सूचना नहीं मिलती है. आगे लंबी सड़क है. THE CYCLE CONTINUES.'

A BIG announcement for sure!! 7 films scheduled for release but only 5 are deemed worthy of representation. 2 films, receive no invitation or intimation. It’s a long road ahead. THE CYCLE CONTINUES https://t.co/rWfHBy2d77

बता दें कि विद्युत के अलावा कुणाल केमू भी इस पैनल का हिस्सा नहीं थे. उन्‍हें भी उनकी फिल्म 'लुटकेस' की रिलीज के लिए आमंत्रण नहीं मिला. इसके बाद विद्युत को अपना समर्थन देते हुए जेनेलिया ने कहा, 'हर फिल्म बहुत प्यार, बहुत पसीने से और बहुत सारे लोगों के जरिए बनती है जो इसे अपना सब कुछ देते हैं. इसके बदले थोड़ा सा सम्मान पाने की, एक निमंत्रण पाने की अपेक्षा करना जायज है. लेकिन कभी-कभी जिंदगी भी हमारे साथ उचित नहीं करती. आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्‍त. More power to you'

Every film is made with a lot of love, a lot of sweat & a lot people giving it their all. Its only fair to want a little respect, its only fair to expect an invitation, its only fair to have at least been intimated.But then, sometimes even life is not fair. keep walking my friend https://t.co/xBZVf1cYHt

