'गिद्धों की तरह मत बनो', धर्मेंद्र के वीडियो के बाद पैपराजी पर बरसे पंकज धीर के बेटे निकितन धीर!

निकितन धीर के अलावा, राकेश बेदी समेत अन्य एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एक्टर्स हों या आम लोग, दुख की घड़ी में प्राइवेसी का सम्मान करना हर इंसान का फर्ज है.
दिवंगत अभिनेता पंकज धीर के बेटे और एक्टर निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर मीडिया के अमानवीय व्यवहार को लेकर जमकर लताड़ लगाई. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि हाल ही में अपने पिता को खोने के बाद उन्होंने खुद देखा कि कुछ पपराजी इंसानियत को कितनी आसानी से भूल जाते हैं.
भड़के निकितिन धीर
निकितिन ने लिखा, “मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा खोया और देखा कि तथाकथित पपराजी कितने घिनौने हो सकते हैं. ऐसा लगता ही नहीं कि आप इंसानों से घिरे हैं, बल्कि गिद्धों से घिरे हुए हैं.”
उन्होंने हाल के दो उदाहरण भी दिए, पहला, जब अभिनेता जितेंद्र को उनकी कमजोर हालत में भी बेरहमी से फिल्माया गया और व्यूज के लिए उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया गया. दूसरा, वर्तमान में जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बीमार हैं, तब भी कुछ लोग उनके घर के बाहर कैमरे लेकर तमाशा कर रहे हैं.
निकितिन ने दुख जताते हुए कहा, “ऐसे समय में भी लाइक्स और व्यूज के लिए लोगों का तमाशा बनाना बेहद दुखद है. क्या हमारे समाज में बस यही बचा है? मानवता का ऐसा अंत देखकर दिल टूटता है.”
मीडिया की बेरुखी से नाराज
उन्होंने पपराजी और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि दूसरों के दर्द को समझें और असंवेदनशीलता बंद करें. उन्होंने निराशा भी जताई, “मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई चुपचाप ये बकवास होते भी नहीं देख सकता.”
इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का उल्लेख करते हुए लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के कोई खबर न फैलाएं, खासकर जब बात किसी की निजी जिंदगी और स्वास्थ्य की हो.
