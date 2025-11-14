Advertisement
trendingNow13004031
Hindi Newsबॉलीवुड

'गिद्धों की तरह मत बनो', धर्मेंद्र के वीडियो के बाद पैपराजी पर बरसे पंकज धीर के बेटे निकितन धीर!

निकितन धीर के अलावा, राकेश बेदी समेत अन्य एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एक्टर्स हों या आम लोग, दुख की घड़ी में प्राइवेसी का सम्मान करना हर इंसान का फर्ज है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'गिद्धों की तरह मत बनो', धर्मेंद्र के वीडियो के बाद पैपराजी पर बरसे पंकज धीर के बेटे निकितन धीर!

दिवंगत अभिनेता पंकज धीर के बेटे और एक्टर निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर मीडिया के अमानवीय व्यवहार को लेकर जमकर लताड़ लगाई. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि हाल ही में अपने पिता को खोने के बाद उन्होंने खुद देखा कि कुछ पपराजी इंसानियत को कितनी आसानी से भूल जाते हैं.

भड़के निकितिन धीर

निकितिन ने लिखा, “मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा खोया और देखा कि तथाकथित पपराजी कितने घिनौने हो सकते हैं. ऐसा लगता ही नहीं कि आप इंसानों से घिरे हैं, बल्कि गिद्धों से घिरे हुए हैं.”

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने हाल के दो उदाहरण भी दिए, पहला, जब अभिनेता जितेंद्र को उनकी कमजोर हालत में भी बेरहमी से फिल्माया गया और व्यूज के लिए उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया गया. दूसरा, वर्तमान में जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र बीमार हैं, तब भी कुछ लोग उनके घर के बाहर कैमरे लेकर तमाशा कर रहे हैं. 

निकितिन ने दुख जताते हुए कहा, “ऐसे समय में भी लाइक्स और व्यूज के लिए लोगों का तमाशा बनाना बेहद दुखद है. क्या हमारे समाज में बस यही बचा है? मानवता का ऐसा अंत देखकर दिल टूटता है.”

मीडिया की बेरुखी से नाराज 

उन्होंने पपराजी और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि दूसरों के दर्द को समझें और असंवेदनशीलता बंद करें. उन्होंने निराशा भी जताई, “मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई चुपचाप ये बकवास होते भी नहीं देख सकता.”

निकितन धीर के अलावा, राकेश बेदी समेत अन्य एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एक्टर्स हों या आम लोग, दुख की घड़ी में प्राइवेसी का सम्मान करना हर इंसान का फर्ज है. 

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का उल्लेख करते हुए लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के कोई खबर न फैलाएं, खासकर जब बात किसी की निजी जिंदगी और स्वास्थ्य की हो.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Dharmendra

Trending news

एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
bihar chunav 2025
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
LIVE: कार से उतरते ही BJP हेडक्वार्टर में PM मोदी ने लहराया गमछा
BJP
LIVE: कार से उतरते ही BJP हेडक्वार्टर में PM मोदी ने लहराया गमछा
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
election result 2025
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप