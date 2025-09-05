ऐश्वर्या राय बच्चन के थे मुरीद इटैलियन फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी, भेजते थे खास इनवाइट

Giorgio Armani Passed Away 2025: फैशन की दुनिया ने 4 सितंबर 2025 को अपना सबसे बड़ा सितारा खो दिया. जियोर्जियो अरमानी, जिन्हें एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का मुरीद कहा जाता था, 91 साल की उम्र में मिलान में अपने घर पर दुनिया से अलविदा कहा. इसका ऐलान अरमानी ग्रुप किया. अरमानी को अनस्ट्रक्चर्ड लुक्स से फ़ैशन में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है. फ़ैशन हाउस ने पुष्टि की है कि अरमानी का निधन उनके घर पर ही हुआ.

अरमानी ने अपने अंतिम दिन तक 10 अरब डॉलर (लगभग ₹8.4 लाख करोड़) के साम्राज्य को चमकाने में मेहनत की. ऐश्वर्या राय को मिलान फैशन वीक में खास न्योता देने वाले अरमानी का ये साम्राज्य अब किसके हाथों में जाएगा?आइए, उनकी संपत्ति, वारिस, और ऐश्वर्या से कनेक्शन को जानते हैं...

ऐश्वर्या राय से खास कनेक्शन क्या?

जियोर्जियो अरमानी और ऐश्वर्या राय बच्चन का रिश्ता फैशन की दुनिया में मशहूर था. अरमानी ऐश्वर्या की खूबसूरती और स्टाइल के दीवाने थे. अरमानी ने ऐश्वर्या को मिलान में अपनी कंपनी की 40वीं वर्षगांठ समारोह में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया. ऐश्वर्या, जो 2003 से L'Oréal की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ने 2014 में AMFAR गाला में अरमानी प्रिवे का नाजुक गाउन पहना. अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने इस इवेंट की मेजबानी की.

अरमानी की छोड़ी विरासत

अरमानी अपने आखिरी दिनों तक हर छोटे-बड़े फैसले में सक्रिय रहे, फिर चाहे डिजाइन स्केच हों या विज्ञापनों की मंजूरी. लेकिन उन्होंने उत्तराधिकार की योजना बनाकर यह साफ कर दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में भी ब्रांड का मूल मूल्य और पहचान बरकरार रहनी चाहिए.

अब यह साम्राज्य उनके परिवार और करीबी सहयोगियों के हाथ में है, जबकि फाउंडेशन उसकी निगरानी करेगा. यह सिर्फ 10 अरब डॉलर का कारोबार नहीं है, बल्कि उस इंसान की विरासत है जिसने फैशन की दुनिया में सादगी और शान की नई परिभाषा गढ़ी.