Advertisement
trendingNow13106540
Hindi Newsबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा होंगी अगली ‘007 बॉन्ड गर्ल’? एक्ट्रेस ने इशारों-इशारों में दिया बड़ा हिंट, ‘डॉन 3’ में वापसी पर भी लगी अटकलें

प्रियंका चोपड़ा होंगी अगली ‘007 बॉन्ड गर्ल’? एक्ट्रेस ने इशारों-इशारों में दिया बड़ा हिंट, ‘डॉन 3’ में वापसी पर भी लगी अटकलें

Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा के हालिया इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है. हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वे अगली ‘जेम्स बॉन्ड’ फिल्म का हिस्सा बन सकती हैं? जिसको लेकर उन्होंने एक हिंट भी दिया, जिसने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दिया है. साथ ही ‘डॉन 3’ में उनकी वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रियंका होंगी अगली ‘007 बॉन्ड गर्ल’?
प्रियंका होंगी अगली ‘007 बॉन्ड गर्ल’?

Priyanka Chopra James Bond 26: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार इसकी वजह है ‘जेम्स बॉन्ड’ की अगली फिल्म से जुड़ी अटकलें. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने 007 फ्रेंचाइजी को लेकर एक बड़ा हिंट दिया, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया. अमेजन एमजीएम के हाथों में क्रिएटिव कंट्रोल जाने के बाद से इस सीरीज को लेकर काफी बातें हो रही हैं. 

प्रियंका ने इस फ्रेंचाइजी को लेकर सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर इशारा किया कि अब ये प्रोजेक्ट पहले से ज्यादा ग्लोबल हो सकता है. अपने हालिया इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा, ‘अब ये सच में ग्लोबल हो सकता है. हां, हाथ बदल सकते हैं. मैं सच में ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वे कौन सा रास्ता चुनते हैं’. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई. कई फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि क्या वे अगली बॉन्ड गर्ल हो सकती हैं?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या अलगी ‘बॉन्ड गर्ल’ होंगी प्रियंका चोपड़ा? 

एक यूजर ने लिखा, ‘#PriyankaChopraJonas को अगली बॉन्ड गर्ल माना जा रहा है???!!!! Holy sh!t’. तो दूसरे ने पूछा, ‘क्या प्रियंका चोपड़ा अगली बॉन्ड गर्ल होंगी???’. कुछ लोगों ने तो ये भी उम्मीद जताई कि अगर ऐसा होता है तो ये शानदार होगा. एक फैन ने लिखा, ‘उम्मीद है कि ये सच हो जाएगा... डेनिस विलेन्यूवे की ओर से उन्हें डायरेक्ट किए जाने का विचार...’. इन चर्चाओं के बीच प्रियंका ने एक और इंटरव्यू में ‘डॉन’ और ‘कृष’ फ्रेंचाइजी में वापसी को लेकर भी हिंट दिए.

बड़े संकट में राजपाल यादव... इंडस्ट्री ने थामा हाथ, सोनू सूद-मीका सिंह के बाद मदद को आगे आए सलमान-अजय-वरुण, क्या आज मिल पाएगी जमानत?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

 ‘डॉन’ और ‘कृष’ फ्रेंचाइजी पर भी की बात 

उन्होंने बातचीत में कहा, ‘मुझे नहीं पता कि मैं उनमें से किसी के बारे में बात कर पाऊंगी या नहीं’. इस पर महेश बाबू ने मजाक में कहा, ‘फिर कुछ हो रहा है’. हालांकि, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन के साथ प्रियंका की लंबी साझेदारी ने भी इन अटकलों को हवा दी है. वे पहले ‘सिटाडेल’ सीरीज में नजर आ चुकी हैं और ‘हेड्स ऑफ स्टेट’ में जॉन सीना और इदरीस एल्बा के साथ काम कर चुकी हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Priyanka Chopra

Trending news

क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार