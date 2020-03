Womens T20 World Cup: फाइनल मैच में परफॉर्म करेंगी ये मशहूर पॉप सिंगर

मेलबर्न: म्यूजिक सुपरस्टार कैटी पेरी (Katy Perry) ने शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय महिला टीम (Indian Women Cricket Team) से मुलाकात की. इसी मैदान पर आज भारत और आस्ट्रेलिया के बीच महिला टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है. पेरी ने इस दौरान आस्ट्रेलिया महिला टीम की खिलाड़ी एलिस पेरी (Ellyse Perry) से भी मुलाकात की और एलिस ने उन्हें पेरी नाम की आस्ट्रेलियाई टी-शर्ट तोहफे में दी. इसके अलावा वो आस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज तायला व्लामनिक से भी मिलीं.

अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही कैटी पेरी ने रविवार को होने वाले फाइनल में परफॉर्म करेंगी. मैच के बाद वह एक घंटे का कॉन्सर्ट भी करेंगी. सिंगर पेरी ने मीडिया से कहा, "ये कार्यक्रम महिला केंद्रित होगा. इसमें कई तरह से महिलाओं से जुड़े संदेश होंगे. ये मेरा पहला ऐसा प्रदर्शन होगा जिसमें मैं गर्भवती होते हुए परफॉर्म करूंगी, इसमें कई तरह के सशक्तिकरण के संदेश होंगे."

"I'm going to give them what they know. You came for Roar you came for Firework and that is what I am going to give you" @katyperry is going to roll out the hits at the MCG tomorrow

Get yourself a ticket ➡ https://t.co/qHh1n3vmXP#T20WorldCup | #FILLTHEMCG pic.twitter.com/IFpHYm5xQq

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 7, 2020