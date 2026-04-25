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Hindi Newsबॉलीवुडना कोई कन्सर्ट, ना इवेंट... फिर भी बिना शोर-शराबे के इंडिया पहुंचीं रिहाना; क्या है इस सरप्राइज विजिट का सच?

ना कोई कन्सर्ट, ना इवेंट... फिर भी बिना शोर-शराबे के इंडिया पहुंचीं रिहाना; क्या है इस सरप्राइज विजिट का सच?

Rihanna Arrives in India: ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना एक बार फिर भारत पहुंची, जिसको लेकर उनके फैंस के बीच अच्छी-खासी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. उन्हें मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अभी उनके भारत आने की वजह साफ नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने ब्यूटी ब्रांड के एक इवेंट के लिए आई हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:19 AM IST
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Rihanna Arrives in India
Rihanna Arrives in India

Rihanna Arrives in India: ग्लोबल पॉप सिंगर रिहाना एक बार फिर भारत पहुंचीं. गुरुवार शाम वे अचानक मुंबई पहुंचीं और कलिना एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया. जैसे ही उनका वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. टाइट सिक्योरिटी के बीच वे एयरपोर्ट से बाहर निकलीं और मुस्कुराकर पैपराजी को हाथ भी हिलाया. इसके बाद वे सीधे अपनी कार में बैठकर रवाना हो गईं. फैंस के लिए ये एक सरप्राइज विजिट जैसी रही, क्योंकि किसी को पहले से उनके आने की जानकारी नहीं थी. 

उनकी यह झलक देखते ही लोग काफी एक्साइटेड हो गए. रिहाना इससे पहले भी भारत आ चुकी हैं. साल 2024 में वे गुजरात के जामनगर में हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुई थीं. जहां उन्होंने परफॉर्मेंस किया था. भारत में उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, इसलिए जब भी वे यहां आती हैं तो लोगों के बीच उत्साह बढ़ जाता है. इस बार भी मुंबई में उनकी मौजूदगी ने फैंस को हैरान कर दिया है. फैंस सोशल मीडिय पर ये जानना चाहते हैं कि 2 साल वे किस पर्पस से आई हैं?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2 साल बाद फिर आईं रिहाना

रिहाना के मुंबई पहुंचते ही सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं. लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और उनकी विजिट को लेकर कन्फ्यूजन भी दिखा रहे हैं. किसी ने पूछा कि क्या फिर से किसी बड़ी शादी में आई हैं, तो किसी ने कहा कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनका नाम ट्रेंड करने लगा. फैंस उनकी एक झलक को लेकर काफी खुश भी नजर आए. अचानक हुई इस एंट्री ने लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है और हर कोई अपडेट चाहता है.

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ब्यूटी ब्रांड इवेंट की चर्चा

सामने आ रही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिहाना मुंबई किसी पर्सनल या प्रोफेशनल काम के लिए आई हैं. बताया जा रहा है कि वे अपने ब्यूटी ब्रांड से जुड़े एक प्रमोशनल इवेंट में हिस्सा ले सकती हैं. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. उनके ब्रांड से जुड़े इवेंट दुनिया के कई बड़े शहरों में होते रहते हैं. इसलिए माना जा रहा है कि मुंबई में भी कोई खास पॉप अप या प्रमोशन हो सकता है. फिलहाल उनके दौरे की असली वजह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और फैंस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

रिहाना का करियर सफर

रिहाना ने अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में की थी. उनका पहला एल्बम ‘म्यूजिक ऑफ द सन’ था, जिसने उन्हें धीरे धीरे पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए और पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली. उनकी आवाज और स्टाइल ने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया. समय के साथ उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया और आज वे सबसे सफल सिंगर्स में गिनी जाती हैं. उनके गानों की फैन फॉलोइंग हर उम्र के लोगों में देखने को मिलती है. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.

हिट गानों से मिली पहचान

रिहाना के कई गाने पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं. ‘Umbrella’, ‘Diamonds’ और ‘Work’ जैसे हिट गानों ने उन्हें एक बड़ा इंटरनेशनल स्टार बना दिया. उनके गाने कई देशों के म्यूजिक चार्ट में टॉप पर रहे हैं और लोगों के बीच आज भी खूब सुने जाते हैं. उन्होंने सोलो गानों के साथ-साथ कई कोलैबोरेशन और फिल्मों के गानों में भी अपनी आवाज दी है. उनके गानों की खास बात उनका अलग स्टाइल और नया म्यूजिक अंदाज है, जो उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाता है. यही वजह है कि वे लंबे समय से इंडस्ट्री में टॉप पर बनी हुई हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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म्यूजिक से आगे बिजनेस की दुनिया

रिहाना की कमाई सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. उनका ब्यूटी ब्रांड और फैशन लाइन दुनियाभर में काफी पसंद किए जाते हैं. इन दोनों से उन्हें जबरदस्त कमाई होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और लोगों में उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है. रिहाना ने अपने टैलेंट के साथ-साथ बिजनेस की समझ का भी सही इस्तेमाल किया है. यही वजह है कि आज वे सिर्फ सिंगर नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन के तौप पर भी जानी जाती हैं.

करोड़ों की नेटवर्थ और ग्लोबल पहचान

अगर रिहाना की कमाई के बारे में बात करें तो वे सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है. वे एक लाइव शो के लिए करीब 12 करोड़ से 70 करोड़ तक फीस लेती हैं. Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक 2025–26 में उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 1 से 1.4 अरब डॉलर के बीच आंकी गई है. अगर इसे भारतीय रुपये में देखें तो ये करीब 8,300 करोड़ से 11,600 करोड़ के आसपास बैठती है. उनकी असली कमाई का बड़ा हिस्सा Fenty Beauty और Savage X Fenty जैसे बिजनेस से आता है. उनकी गिनती दुनिया की सबसे अमीर सिंगर्स में होती है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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