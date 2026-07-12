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मधुबाला नहीं, ये एक्ट्रेस थीं 'मुगल-ए-आजम' के लिए पहली पसंद, लेकिन लाखों की फीस ऑफर होने के बाद भी कह दिया ना; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

आज के दौर में जब फिल्मों की सफलता अक्सर बड़े सितारों और भारी बजट से जोड़ी जाती है, तब हिंदी सिनेमा का एक ऐसा दौर भी था जब कुछ एक्ट्रेसेस अपने दम पर फिल्में हिट कराने की ताकत रखती थीं. इसी दौर की एक एक्ट्रेस ने अपनी शर्तों पर काम किया, अपनी अलग पहचान बनाई और एक ऐसा फैसला लिया, जिसने बाद में हिंदी सिनेमा के इतिहास को नई दिशा दे दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 12, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:54 PM IST
मधुबाला नहीं, ये एक्ट्रेस थीं 'मुगल-ए-आजम' के लिए पहली पसंद, लेकिन लाखों की फीस ऑफर होने के बाद भी कह दिया ना; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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