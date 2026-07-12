मधुबाला नहीं, ये एक्ट्रेस थीं 'मुगल-ए-आजम' के लिए पहली पसंद, लेकिन लाखों की फीस ऑफर होने के बाद भी कह दिया ना; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

13 जुलाई, 1931 को लाहौर में जन्मीं अदाकारा बीना राय का असली नाम कृष्णा सरीन था. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार कानपुर आ गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की. बाद में उन्होंने लखनऊ के इसाबेला थोबर्न कॉलेज में दाखिला लिया. कॉलेज के दिनों में उन्हें एक्टिंग का शौक लगा और वो नाटकों में हिस्सा लेने लगीं. यहीं से उनके अंदर फिल्मों में काम करने का सपना भी जन्म लेने लगा. हालांकि, उस समय परिवार फिल्मों में जाने के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री को लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था.
किस्मत ने तब करवट ली, जब उन्होंने अखबार में निर्देशक किशोर साहू का एक एड देखा. वो अपनी फिल्म के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे और इसके लिए टैलेंट कॉन्टेस्ट रखा गया था. बीना राय इसमें हिस्सा लेना चाहती थीं, लेकिन परिवार ने मना कर दिया. इसके बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ गईं.
बीना अपनी जिद पर अड़ी रहीं और आखिरकार परिवार को उनकी बात माननी पड़ी, जिसके बाद वो मुंबई आ गईं. कॉम्पीटिशन जीतने पर उन्हें 25 हजार रुपये का इनाम मिला, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी. साथ ही, उन्हें फिल्म 'काली घटा' में काम करने का मौका मिला. साल 1953 में आई फिल्म 'अनारकली' ने उनकी किस्मत बदल दी. इस फिल्म में उनका किरदार लोगों के दिलों में बस गया. फिल्म के गाने, डायलॉग्स और उनकी अदाकारी ने ऑडियंस पर इतना असर डाला कि लोग उन्हें असली अनारकली कहने लगे.
इसी फिल्म की कामयाबी के बाद वो हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में शामिल हो गईं. उस दौर में जहां बड़े-बड़े एक्टर एक फिल्म के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक फीस लेते थे, वहीं बीना राय को डेढ़ लाख रुपये दिए जाते थे. ये सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और स्टारडम की पहचान भी थी. 'अनारकली' की सफलता के बाद निर्देशक के. आसिफ ने उन्हें अपनी मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'मुगल-ए-आजम' में अनारकली का किरदार निभाने का ऑफिर दिया. लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया.
बीना के छोटे बेटे कैलाश नाथ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां ने अनारकली का रोल इसलिए ठुकराया था क्योंकि, 'एक छाप लग चुकी है और मैं उसे दोहराऊंगी नहीं.' इसके बाद ये किरदार मधुबाला को मिला और फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई. मधुबाला वही एक्ट्रेस थीं, जिनसे कभी बीना के पति प्रेमनाथ शादी करना चाहते थे. इसके बावजूद, बीना राय ने अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं जताया.
'मुगल-ए-आजम' छोड़ने के बाद भी उनके करियर की रफ्तार नहीं रुकी. उन्होंने 'घूंघट', 'ताजमहल', 'चंगेज खान', 'प्यार का सागर' और 'शगूफा' जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग की. फिल्म 'घूंघट' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. करीब 15 साल लंबे फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए. साल 1952 में उन्होंने, एक्टर प्रेमनाथ से शादी की. शादी के बाद उन्होंने धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बना ली और फैमिली को प्रायोरिटी दी, उनके दो बेटे हुए, जिनमें प्रेम किशन ने बाद में फिल्मों में भी काम किया.
6 दिसंबर, 2009 को बीना राय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है. उन्होंने उस दौर में अपनी अलग पहचान बनाई, जब फिल्म इंडस्ट्री में मेल आर्टिस्ट का दबदबा माना जाता था.