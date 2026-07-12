मधुबाला नहीं, ये एक्ट्रेस थीं 'मुगल-ए-आजम' के लिए पहली पसंद, लेकिन लाखों की फीस ऑफर होने के बाद भी कह दिया ना; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

13 जुलाई, 1931 को लाहौर में जन्मीं अदाकारा बीना राय का असली नाम कृष्णा सरीन था. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार कानपुर आ गया, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की. बाद में उन्होंने लखनऊ के इसाबेला थोबर्न कॉलेज में दाखिला लिया. कॉलेज के दिनों में उन्हें एक्टिंग का शौक लगा और वो नाटकों में हिस्सा लेने लगीं. यहीं से उनके अंदर फिल्मों में काम करने का सपना भी जन्म लेने लगा. हालांकि, उस समय परिवार फिल्मों में जाने के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री को लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था.