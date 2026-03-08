'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार बनेंगे विलेन! अजय देवगन संग शेयर करेंगे स्क्रीन, बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका?

Golmaal 5: फिल्म 'गोलमाल 5' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट है कि इसमें अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं.
Golmaal 5: बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म की जल्द ही रिलीज डेट भी सामने आने वाली है. इसी बीच खबर आ रही है कि अक्षय कुमार ने एक और फिल्म साइन कर ली है. इस नई फिल्म में अक्षय और अजय देवगन एक साथ नजर आएंगे.
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार 'गोलमाल 5' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं और ये मोस्ट अवेटेड फिल्म काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है. फिल्म में अक्षय हीरो नहीं बल्कि विलेन के रूप में नजर आ सकते हैं. खबरों की मानें तो इस फिल्म की शूटिंग एक्टर 18 दिनों में करेंगे. इसके अलावा वो अजय देवगन के साथ इस फिल्म में दिखाई देंगे.
इस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन की जोड़ी कई साल बाद किसी फिल्म में नजर आएगी. हालांकि इससे पहले इनकी जोड़ी 'सूर्यवंशी' और 'सिम्बा' जैसी फिल्मों में साथ कैमियो करते नजर आए थे. इस पूरी फिल्म में दोनों साथ में नजर आएंगे. इन दोनों की इक्वेशन फिल्म में टॉम एंड जैरी की तरह नोक झोंक वाली दिखाई देगी.
बता दें कि रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की ये पांचवी किस्त है. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में शरमन जोशी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, अरशद वारसी नजर आएंगे. ये सभी पिछले पार्ट्स में भी नजर आए थे. खबरों के मुताबिक, रोहित ने जैसे ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट अक्षय कुमार को सुनाई तो उन्होंने तुरंत फिल्म के लिए हां कर दी. अब दर्शकों को अजय और अक्षय को एक बार फिर से साथ देखने में काफी एक्साइटमेंट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.
