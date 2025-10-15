Golmaal 5 की शूटिंग इसी साल दिसंबर में होगी शुरू, अजय देवगन- करीना फिर से साथ आएंगे नजर

Golmaal 5 Film Update: रोहित शेट्टी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल के पांचवें पार्ट का इंतजार लोगों को लंबे समय से है. इस फिल्म में फिर से अजय देवगन लीड रोल प्ले करते दिखाई देंगे.पहले कहा जा रहा था कि इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी. अब खबर आई है कि 'गोलमाल 5' की शूटिंग इसी साल गोवा में शुरू होगी.

2025 दिसंबर से शूटिंग शुरू

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि निर्देशक अभिषेक पाठक चाहते हैं कि कहानी पहले दो भागों की तरह ही सटीक हो. टीम दिसंबर तक गोवा में शूटिंग शुरू करने और मार्च 2026 तक इसे पूरा करने की प्लानिंग कर रही है. करीना कपूर और अजय देवगन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. दोनों फिर से साथ दिखाई देंगे, इसे लेकर मेकर्स एक्साइटेड हैं. बाकी सितारों का सिलेक्शन दिसंबर के आखिर तक कर लिया जाएगा.'

2006 से शुरू हुई सीरीज

कुछ समय पहले खबर आई थी कि गोलमाल-5 की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होगी क्योंकि इससे पहले रोहित शेट्टी जॉन अब्राहम स्टारर राकेश मारिया की बायोपिक को पूरा करने में बिजी हैं.'गोलमाल' सीरीज की शुरुआत 2006 में 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' से हुई थी और तब से इसके चार और पार्ट रिलीज हुए.अब इसके पांचवें पार्ट की तैयारी है. इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल प्ले करेंगे. फैंस इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं.

'दे दे प्यार दे 2 होने वाली है रिलीज

इस फिल्म के अलावा अजय देवगन के पास फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' भी है. यह 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें वो रकुल प्रीत सिंह के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. फिल्म में आर. माधवन भी अहम रोल प्ले करते दिखाई देंगे.इस मूवी को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी तरुण जैन ने लव रंजन के साथ मिलकर लिखी है.

