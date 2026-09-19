फिर धमाल मचाएगी अजय देवगन की गैंग, रोहित शेट्टी ने 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट का किया ऐलान

रोहित शेट्टी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने और मस्ती से भरपूर एंटरटेनमेंट देने के लिए तैयार हैं. लगभग एक दशक बाद 'गोलमाल' की मशहूर गैंग बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है. इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी की पांचवीं फिल्म का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. 'गोलमाल 5' में एक बार फिर अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, कुणाल खेमू, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर नजर आएंगे.
फिल्म में अक्षय कुमार की भी अहम मौजूदगी होगी. लंबे समय से इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच चर्चा थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है. फिल्म के ऐलान के साथ ही 'गोलमाल' गैंग की वापसी को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
रोहित शेट्टी ने शनिवार को फिल्म की रिलीज का ऐलान किया. फिल्ममेकर ने इंस्टाग्राम पर 'गोलमाल 5' का एक मोशन पोस्टर शेयर किया है. साथ उन्होंने लिखा, 'हंसी, मस्ती, खुशी और परिवार...बस, और कुछ नहीं. 8 जनवरी 2027.' यानी फिल्म अगले साल 8 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. मोशन पोस्टर में अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और तुषार कपूर नजर आ रहे हैं. सभी एक तीन पहियों वाली बाइक पर बैठे दिखाई देते हैं. बाइक पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़क पर दौड़ती नजर आ रही है. पोस्टर ने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.
पोस्ट देख फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन पर फिल्म देखने की उत्सुकता जाहिर की. गोलमाल की पहली फ्रेंचाइजी साल 2006 में रिलीज हुई थी. इसमें अजय, तुषार, अरशद और शरमन जोशी के साथ रिमी सेन और परेश रावल अहम भूमिका में नजर आए थे. यह फिल्म अपनी स्लैपस्टिक कॉमेडी, शानदार संवाद और सुपरहिट गानों के लिए जानी जाती है, जिसने एक सफल कॉमेडी फ्रेंचाइजी की शुरुआत की.
यह फिल्म चार दोस्त (गोपाल, माधव, लक्ष्मण और लकी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कॉलेज से निकाले जाने के बाद वसूली भाई से बचने के लिए एक अंधे दंपत्ति (परेश रावल और सुष्मिता मुखर्जी) के बंगले में उनका पोता बनकर रहने लगते हैं.
यह फिल्म हर्ष शिवशरण के मराठी नाटक 'घर घर' पर आधारित थी, जिससे प्रेरित होकर वोरा ने गुजराती नाटक 'अफलातून' लिखा था और उसी से फिल्म के लिए आइडिया मिला. इस फिल्म के बाद इसके सीक्वल आए. 2008 में 'गोलमाल रिटर्न्स', 2010 में 'गोलमाल 3' और 2017 में 'गोलमाल अगेन' रिलीज हुई थी.
(Ians)