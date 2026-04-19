38 साल की उम्र में पापा बने 'दृश्यम 2' डायरेक्टर, शादी के 3 साल बाद पत्नी ने दिया नन्ही परी को जन्म, अक्षय तृतीया पर घर गूंजी किलकारी

Abhishek Pathak-Shivaleeka Oberoi Welcome Baby: बॉलीवुड डायरेक्टर अभिषेक पाठक और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय मम्मी-पापा बन गए हैं. कपल के घर किलकारी गूंजी है. शिवालिका ने नन्ही परी को जन्म दिया है. फैंस को कपल ने सोशल मीडिया पर गुड न्यूज दी है.
Trending Photos
Abhishek Pathak-Shivaleeka Oberoi Welcome Baby: बॉलीवुड गलियारों में इस समय खुशियों का माहौल है. मशहूर डायरेक्टर अभिषेक पाठक पापा बन गए हैं. अभिषेक की पत्नी और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय के घर नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी है. शादी के 2 साल बाद कपल पैरेंट्स बना है. शिवालिका ने 19 अप्रैल को नन्ही परी को जन्म दिया है. कपल ने फरवरी 2023 में गोवा में शादी की थी.
अभिषेक पाठक और शिवालिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी है. उन्होंने पोस्ट में बेटी के जन्म की तारीख का भी खुलासा किया है. कपल ने नन्ही बेटी का स्वागत 19 अप्रैल यानी आज किया है. इस पोस्ट में कपल ने लिखा, "हमारी नन्ही देवी लक्ष्मी शुभ दिन पर आई है. यह आशीर्वाद का सबसे शुद्ध रूप है." कपल की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. फैंस से लेकर सेलेब्स तक कपल को मम्मी-पापा बनने की ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं.
अभिषेक पाठक और शिवालिका की पहली मुलाकात 2020 में फिल्म 'खुदा हाफिज' के दौरान हुई थी. पहले दोनों की दोस्ती हुई और फिर रिश्ता प्यार में बदल गया. शिवालिका और अभिषेक ने साल 2023 में शादी रचाई थी और शादी के करीब 2 साल बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. बेटी के जन्म पर दोनों काफी खुश हैं और ब्लेस्ड फील कर रहे हैं.
कपल के वर्कफ्रंट की बात करें तो शिवालिका पेशे से एक्ट्रेस हैं. वह 'ये साली आशिकी' और 'खुदा हाफिज' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान शिवालिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं और फैंस को हर पल की खबर देती थीं. वहीं, अभिषेक पाठक सुपरहिट 'दृश्यम 2' और 'उड़ता चमन' जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं. हालांकि, अब फैंस को बेसब्री से कपल की नन्ही परी की झलक देखने का इंतजार है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.