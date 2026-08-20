‘प्रेग्नेंट हो गई तो शो से निकाल दिया!’ 53 साल की एक्ट्रेस ने Indian Idol को लेकर सुनाई आपबीती

Mini Mathur Indian Idol: बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनी माथुर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टेलीविजन होस्ट से लेकर एक्ट्रेस और स्ट्रीमिंग की दुनिया तक, उन्होंने अपने दम पर एक अलग मुकाम बनाया है. वहीं हाल ही में वो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के शो ‘अलायंस’ की विनर बनकर भी सुर्खियों में रहीं. लेकिन उनके करियर में कभी एक ऐसा दौर भी आया था, जब प्रेग्नेंसी उनके लिए खुशी के साथ-साथ प्रोफेशनल मुश्किलें भी लेकर आई थी. ‘हॉटरफ्लाई’ के ‘द मेल फेमिनिस्ट’ पॉडकास्ट में मिनी ने अपने करियर का एक पुराना किस्सा शेयर किया. उनकी बातों से ये साफ-साफ पता चल रहा था कि उस समय में महिलाओं के लिए मां बनना और अपने करियर को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल समझा जाता था.
एक्ट्रेस मिनी ने बताया कि ये बात ‘इंडियन आइडल’ के चौथे सीजन के बाद की है, जब शो के पांचवें सीजन की तैयारियां शुरू हो रही थीं, तब उन्होंने टीम को बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं. लेकिन फिर भी वो शो का हिस्सा बने रहना चाहती हैं और इस सीजन को पूरा करेंगी. मिनी के मुताबिक, उन्होंने टीम से साफ कहा था कि ऑडिशन के दौरान वो आराम से काम कर लेंगी, लेकिन फिनाले तक उनका बेबी बंप नजर आने लगेगा. यहीं से कहानी बदल गई.
मिनी ने बताया कि उन्हें कहा गया कि वो पांचवां सीजन होस्ट न करें, जिसने उन्हें काफी निराश किया था. टीम का मानना था कि इंडियन ऑडियंस एक प्रेग्नेंट महिला होस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे. यानी एक तरफ मिनी अपने जीवन के बेहद खूबसूरत दौर से गुजर रही थीं और दूसरी तरफ उन्हें अपने ही काम से दूर रहने की सलाह दी जा रही थी. मिनी ने बताया कि उस वक्त उन्हें काफी बुरा लगा था. उन्हें लगा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन इंडस्ट्री की सोच अब भी वहीं अटकी हुई है.
हालांकि, कुछ समय बाद उन्हें ‘इंडियन आइडल’ के छठे सीजन के लिए दोबारा ऑफर मिला. लेकिन तब तक मिनी का मन बदल चुका था. उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो यह शो नहीं करना चाहतीं. शायद उस वक्त लिया गया यही फैसला उनके करियर के लिए एक नया मोड़ बन गया.
मिनी माथुर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, उनकी शादी मशहूर फिल्ममेकर कबीर खान से हुई है. दोनों की शादी को करीब 28 साल हो चुके हैं. कबीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और मिनी की पहली मुलाकात किसी फिल्मी पार्टी या ग्लैमरस इवेंट में नहीं, बल्कि एक शूट से जुड़ी मीटिंग में हुई थी. उस समय दोनों एक शो के सिलसिले में प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस पहुंचे थे. दिलचस्प बात ये थी कि दोनों के पास अपनी-अपनी डेट्स को लेकर परेशानी थी और दोनों सोच रहे थे कि शायद ये शो नहीं कर पाएंगे. लेकिन उसी मीटिंग में उनकी डेट्स की समस्या हल हो गई और दोनों ने शो करने का फैसला कर लिया.
इस मुलाकात के बाद, शो की वजह से दोनों ने पूरे भारत में एक साथ ट्रैवल किया और यही सफर धीरे-धीरे दोनों को करीब लाता गया और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई है. मिनी माथुर का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ खुद को लगातार बदला है. ‘तोल मोल के बोल’ से शुरुआत करने के बाद वो एंटीवी पर वीजे बनीं और फिर ‘इंडियन आइडल’ की होस्ट के तौर पर घर-घर में पहचान बनाई.
इसके बाद उन्होंने टीवी के साथ फिल्मों और ओटीटी में भी काम किया. ‘माइंड द मल्होत्राज’ जैसी सीरीज में नजर आने वाली मिनी ने साबित किया कि करियर में एक पड़ाव खत्म होने का मतलब सफर खत्म होना नहीं होता है.