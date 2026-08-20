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‘प्रेग्नेंट हो गई तो शो से निकाल दिया!’ 53 साल की एक्ट्रेस ने Indian Idol को लेकर सुनाई आपबीती

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं जो ऑडियंस को हैरान कर देती हैं. कुछ ऐसा ही देखने को मिला 'इंडियन आइडल' के दौरान, जब 53 साल की होस्ट को अचानक शो से निकाल दिया गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 20, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:53 AM IST
‘प्रेग्नेंट हो गई तो शो से निकाल दिया!’ 53 साल की एक्ट्रेस ने Indian Idol को लेकर सुनाई आपबीती

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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