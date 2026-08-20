‘प्रेग्नेंट हो गई तो शो से निकाल दिया!’ 53 साल की एक्ट्रेस ने Indian Idol को लेकर सुनाई आपबीती

Mini Mathur Indian Idol: बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनी माथुर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. टेलीविजन होस्ट से लेकर एक्ट्रेस और स्ट्रीमिंग की दुनिया तक, उन्होंने अपने दम पर एक अलग मुकाम बनाया है. वहीं हाल ही में वो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के शो ‘अलायंस’ की विनर बनकर भी सुर्खियों में रहीं. लेकिन उनके करियर में कभी एक ऐसा दौर भी आया था, जब प्रेग्नेंसी उनके लिए खुशी के साथ-साथ प्रोफेशनल मुश्किलें भी लेकर आई थी. ‘हॉटरफ्लाई’ के ‘द मेल फेमिनिस्ट’ पॉडकास्ट में मिनी ने अपने करियर का एक पुराना किस्सा शेयर किया. उनकी बातों से ये साफ-साफ पता चल रहा था कि उस समय में महिलाओं के लिए मां बनना और अपने करियर को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल समझा जाता था.