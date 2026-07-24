19 साल की उम्र में 90 साल के भिखारी का किया रोल, मनोज कुमार ने करियर के पीक पर सरकार के खिलाफ छेड़ दी थी जंग

हिंदी सिनेमा में मनोज कुमार का नाम बड़े अदब से लिया जाता है. मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के सुपरहिट एक्टर और डायरेक्टर रहें. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया था. मनोज कुमार को देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था. उन्होंने एक से बढ़कर एक देशभक्ति वाली फिल्में दी है. क्या आप जानते हैं मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत में 19 साल की उम्र में 90 साल के भिखारी का रोल किया था. इसके अलावा मनोज कुमार ने देश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. सरकार ने उनकी फिल्म बैन कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी थी.
पर्दे पर कई बार देखा होगा कि कैसे हीरो सरकार के खिलाफ लड़ता है, फिल्म में दिखाया गया है कैसे राजनेताओं के खिलाफ कोर्ट केस लड़ता है. मनोज कुमार ने भी अपने करियर के पीक पर सरकार के खिलाफ लड़े थे. दरअसल सरकार ने उनकी फिल्म को बैन कर दिया था. जिसकी वजह से मनोज कुमार ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा था.
साल 1975 के समय में देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी थी. इसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा था. देवानंद और किशोर कुमार जैसे बड़े स्टार ने इसका विरोध किया था. मनोज कुमार ने सरकार के विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ी थी. उनके जज्बे आज तक जिक्र किया जाता है.
मनोज कुमार पूरब और पश्चिम और शहीद जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके थे. लेकिन इमरजेंसी की वजह से उनकी दो फिल्मों पर ज्यादा असर पड़ रहा था. शोर और दस नंबरी उनकी दो फिल्म थी जिसे सरकार ने बैन कर दिया था. लेकिन बाद में कोर्ट केस जीतने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही.
मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार थे. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. मनोज कुमार हिंदी फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए थे. लेकिन उन्हें फिल्म फैशन में 90 साल के भिखारी का रोल दिया था. उस समय एक्टर की उम्र महज 19 साल की थी.