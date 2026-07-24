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19 साल की उम्र में 90 साल के भिखारी का किया रोल, मनोज कुमार ने करियर के पीक पर सरकार के खिलाफ छेड़ दी थी जंग

मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया था. क्या आप जानते हैं 19 साल की उम्र में उन्होंने 90 साल के भिखारी का रोल किया. इसके अलावा उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी.

Written ByShilpa
Published: Jul 24, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:56 PM IST
19 साल की उम्र में 90 साल के भिखारी का किया रोल, मनोज कुमार ने करियर के पीक पर सरकार के खिलाफ छेड़ दी थी जंग

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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