सफेद बाल, आंखों पर चश्मा...इस बार देश को आर्थिक संकट से बचाएंगे मनोज बाजपयी? गवर्नर का दमदार लुक

Governor The Silent Saviour release date: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' को लेकर अपडेट सामने आया है. फिल्म इस दिन रिलीज होने वाली है.
Trending Photos
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी हमेशा अपने दमदार और गंभीर किरदारों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं, जिनमें उनके अभिनय ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया. अब एक बार फिर वह एक अलग और चुनौतीपूर्ण कहानी के साथ बड़े पर्दे पर लौटने जा रहे हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' इन दिनों काफी चर्चा में है. इस बीच, इस फिल्म के नए पोस्टर जारी किए गए हैं, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है.
सोमवार को मनोज बाजपेयी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की टीम के साथ मिलकर नए पोस्टर जारी किए. जारी किए गए पोस्टर्स में मनोज बाजपेयी के चेहरे पर चिंता, संघर्ष और दृढ़ निश्चय जैसे एक्सप्रेशन्स साफ नजर आ रहे हैं. वहीं, अभिनेत्री अदा शर्मा भी पोस्टर में दिखाई दे रही हैं.
4 मिनट 37 सेकेंड का वो रोमांटिक गाना...जिसने 90s की जनरेशन को सिखाया प्यार करना, 26 साल बाद भी सुनते ही थम जाता है वक्त; आज भी खूब सुनते हैं लोग
अलग-अलग पोस्टरों में कई दमदार टैगलाइन लिखी गई हैं, जो फिल्म की कहानी को और रहस्यमय बनाती हैं. इनमें 'अब बारी मेरी है', 'मैं भारत को असफल नहीं होने दूंगा' और 'भारत आर्थिक संकट के किनारे पर था, उसने पहले ही खतरे को पहचान लिया था' जैसी टैगलाइन शामिल हैं. इन सभी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में देश के सामने आए किसी बड़े आर्थिक संकट और उससे लड़ने की कहानी दिखाई जाएगी.
इस पोस्ट के साथ मनोज बाजपेयी ने कैप्शन में लिखा, ''यह एक ऐसी लड़ाई थी, जिसमें कोई सेना नहीं थी, लेकिन एक आदमी ऐसा था, जिसने देश को गिरने से बचाने का फैसला किया. फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.''
25 साल पुरानी वो रोमांटिक थ्रिलर फिल्म...घुमा देगी आपका दिमाग, जब सिल्वर स्क्रीन पर दिखा रिया का जुनून
फिल्म की कहानी की बात करें तो बताया जा रहा है कि यह कहानी एक ऐसे पूर्व गवर्नर से प्रेरित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ था. खबरों के अनुसार, फिल्म भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस. वेंकटरमणन से प्रेरित हो सकती है. वह साल 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर थे. उस समय देश गंभीर आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा था और कहा जाता है कि उस संकट से देश को बाहर निकालने में उनकी अहम भूमिका रही थी. हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है. 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.