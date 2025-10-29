Advertisement
trendingNow12979693
Hindi Newsबॉलीवुड

पब्लिसिटी स्टंट... गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर बड़ा खुलासा! इस खास शख्स ने खोली पोल

Govinda Divorce Rumors: पिछले काफी समय से बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए थे. इसी बीच इंडस्ट्री से जुड़े एक खास शख्स ने इन खबरों की पोल खोलते हुए बताया कि ये सब...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर बड़ा खुलासा
गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर बड़ा खुलासा

Govinda Sunita Ahuja Divorce Rumors: पिछले काफी समय से बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए थे. इसी बीच फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी ने इस खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा खुलासा किया. उनके मुताबिक, गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहें सिर्फ उन्हें फिर से चर्चा में लाने के लिए फैलाई जा रही हैं. हनीफ का कहना है कि दोनों ने हमेशा खुशहाल जीवन जिया है और उनके रिश्ते में किसी तरह की दरार नहीं है. 

लंबे वक्त से गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच अनबन की बातें चल रही थीं, लेकिन दोनों ने साफ कर दिया कि उनके बीच सब ठीक है. फिर भी लोग सुनीता के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में हनीफ जावेरी ने बताया कि कपल की पर्सनल लाइफ पर बार-बार सुर्खियों में आना शायद मीडिया अटेंशन पाने का तरीका हो सकता है. उन्होंने कहा कि गोविंदा अपने भांजे कृष्णा अभिषेक से भी बात नहीं करते, क्योंकि वो फैमिली इश्यूज मीडिया में नहीं लाना चाहते. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Govinda (@govinda_herono1)

Add Zee News as a Preferred Source

गोविंदा और सुनीता की शादी में नहीं है कोई समस्या

लेकिन अब उनकी पत्नी सुनीता जो बातें बोल रही हैं, वो सब अजीब लगती हैं. हनीफ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि गोविंदा और सुनीता की शादी में कोई समस्या है. हनीफ के मुताबिक, दोनों ने साथ में अच्छी लाइफ जिया है और बच्चों की परवरिश भी बेहतरीन तरीके से की है. उनका मानना है कि सुनीता को ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं थी. उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ गोविंदा को फिर से खबरों में लाने के लिए किया गया है, क्योंकि वे काफी समय से फिल्मों और राजनीति से दूर हैं.

ये है अब तक की सबसे डरावनी फिल्म.. जिसे देख थरथरा जाएगी रूह, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे नाइट शिफ्ट, कमजोर दिल वाले रहें दूर 

झूठी हैं गोविंदा संग को-स्टार्स के अफेयर की खबरें

उन्होंने कहा कि ऐसी तलाक वाली बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो चाहते हैं कि दोनों हमेशा खुश रहें. गोविंदा के को-स्टार्स संग अफेयर की अफवाहों पर भी हनीफ ने अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर जैसी एक्ट्रेसेज से जोड़ा गया, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं थी. हनीफ का कहना है कि जितनी साफगोई सुनीता में है, अगर कुछ सच होता तो वो तब ही बड़ा हंगामा कर देतीं. इसलिए उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा जा रहा है ताकि गोविंदा सुर्खियों में बने रहें.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Govinda (@govinda_herono1)

साथ में किया काम, इसलिए जुड़ा नाम 

नीलम कोठारी के साथ गोविंदा के नाम जुड़ने पर भी हनीफ बोले कि दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, इसलिए अफवाहें उड़ाई गईं. उस दौर में फिल्मों और मैगजीन को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें अक्सर फैलाई जाती थीं. उन्होंने कहा कि आज भी ऐसा होता है, ताकि दर्शकों का ध्यान फिल्मों पर जाए. हनीफ ने ये भी जोड़ा कि असल में गोविंदा और नीलम के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ प्रोफेशनल पार्टनर थे. आखिर में हनीफ ने कहा कि सुनीता को दूसरों पर कमेंट करने से बचना चाहिए. 

गोविंदा और सुनीता की शादी हो चुके हैं 38 साल

उन्होंने कहा कि कई एक्ट्रेसेज अब शादीशुदा हैं और ऐसी बातें उनकी फैमिली लाइफ को मुश्किल में डाल सकती हैं. उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि पुराने मामलों को बार-बार उठाया जाए. हनीफ चाहते हैं कि गोविंदा और सुनीता दोनों अपनी निजी जिंदगी में सुकून से रहें और मीडिया में फैल रही इन अफवाहों पर ध्यान न दें. बता दें, गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी मार्च 1987 में हुई थी और अब तक उन्हें साथ हुए 38 साल हो चुके हैं. दोनों के दो बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

GovindaSunita Ahuja

Trending news

कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना