पब्लिसिटी स्टंट... गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों पर बड़ा खुलासा! इस खास शख्स ने खोली पोल

Govinda Sunita Ahuja Divorce Rumors: पिछले काफी समय से बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए थे. इसी बीच फिल्म इतिहासकार हनीफ जावेरी ने इस खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा खुलासा किया. उनके मुताबिक, गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहें सिर्फ उन्हें फिर से चर्चा में लाने के लिए फैलाई जा रही हैं. हनीफ का कहना है कि दोनों ने हमेशा खुशहाल जीवन जिया है और उनके रिश्ते में किसी तरह की दरार नहीं है.

लंबे वक्त से गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच अनबन की बातें चल रही थीं, लेकिन दोनों ने साफ कर दिया कि उनके बीच सब ठीक है. फिर भी लोग सुनीता के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में हनीफ जावेरी ने बताया कि कपल की पर्सनल लाइफ पर बार-बार सुर्खियों में आना शायद मीडिया अटेंशन पाने का तरीका हो सकता है. उन्होंने कहा कि गोविंदा अपने भांजे कृष्णा अभिषेक से भी बात नहीं करते, क्योंकि वो फैमिली इश्यूज मीडिया में नहीं लाना चाहते.

गोविंदा और सुनीता की शादी में नहीं है कोई समस्या

लेकिन अब उनकी पत्नी सुनीता जो बातें बोल रही हैं, वो सब अजीब लगती हैं. हनीफ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि गोविंदा और सुनीता की शादी में कोई समस्या है. हनीफ के मुताबिक, दोनों ने साथ में अच्छी लाइफ जिया है और बच्चों की परवरिश भी बेहतरीन तरीके से की है. उनका मानना है कि सुनीता को ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं थी. उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ गोविंदा को फिर से खबरों में लाने के लिए किया गया है, क्योंकि वे काफी समय से फिल्मों और राजनीति से दूर हैं.

झूठी हैं गोविंदा संग को-स्टार्स के अफेयर की खबरें

उन्होंने कहा कि ऐसी तलाक वाली बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो चाहते हैं कि दोनों हमेशा खुश रहें. गोविंदा के को-स्टार्स संग अफेयर की अफवाहों पर भी हनीफ ने अपनी राय दी. उन्होंने कहा कि गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर जैसी एक्ट्रेसेज से जोड़ा गया, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं थी. हनीफ का कहना है कि जितनी साफगोई सुनीता में है, अगर कुछ सच होता तो वो तब ही बड़ा हंगामा कर देतीं. इसलिए उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा जा रहा है ताकि गोविंदा सुर्खियों में बने रहें.

साथ में किया काम, इसलिए जुड़ा नाम

नीलम कोठारी के साथ गोविंदा के नाम जुड़ने पर भी हनीफ बोले कि दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, इसलिए अफवाहें उड़ाई गईं. उस दौर में फिल्मों और मैगजीन को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें अक्सर फैलाई जाती थीं. उन्होंने कहा कि आज भी ऐसा होता है, ताकि दर्शकों का ध्यान फिल्मों पर जाए. हनीफ ने ये भी जोड़ा कि असल में गोविंदा और नीलम के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ प्रोफेशनल पार्टनर थे. आखिर में हनीफ ने कहा कि सुनीता को दूसरों पर कमेंट करने से बचना चाहिए.

गोविंदा और सुनीता की शादी हो चुके हैं 38 साल

उन्होंने कहा कि कई एक्ट्रेसेज अब शादीशुदा हैं और ऐसी बातें उनकी फैमिली लाइफ को मुश्किल में डाल सकती हैं. उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि पुराने मामलों को बार-बार उठाया जाए. हनीफ चाहते हैं कि गोविंदा और सुनीता दोनों अपनी निजी जिंदगी में सुकून से रहें और मीडिया में फैल रही इन अफवाहों पर ध्यान न दें. बता दें, गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी मार्च 1987 में हुई थी और अब तक उन्हें साथ हुए 38 साल हो चुके हैं. दोनों के दो बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं.