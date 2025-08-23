गोविंदा ने सुनीता आहूजा से तोड़ दी थी सागई, 5 साल छोटी एक्ट्रेस को दे बैठे थे दिल, फिर ऐसे हुई दोनों की शादी
गोविंदा ने सुनीता आहूजा से तोड़ दी थी सागई, 5 साल छोटी एक्ट्रेस को दे बैठे थे दिल, फिर ऐसे हुई दोनों की शादी

Govinda Sunita Ahuja: गोविंदा और सुनीता आहूजा 6 महीने बाद फिर अपने तलाक की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. खबर है कि सुनीता ने पिछले साल दिसंबर में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थीं. इसी बीच दोनों के कुछ पुराने अनसुने किस्से भी उजागर होने लगे हैं, जिनमें से एक किस्सा एक मशहूर एक्ट्रेस से जुड़ा है.

Aug 23, 2025
गोविंदा ने सुनीता से तोड़ दी थी सागई, 5 साल छोटी एक्ट्रेस को दे बैठे थे दिल
गोविंदा ने सुनीता से तोड़ दी थी सागई, 5 साल छोटी एक्ट्रेस को दे बैठे थे दिल

Govinda Sunita Ahuja Divorce Rumours: बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा 90 के दशक में जितने अपनी फिल्मों और डांस के लिए मशहूर रहे, उतने ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे. उनका फिल्मी सफर 1986 की फिल्म 'लव 86' से शुरू हुआ, जहां उनकी मुलाकात नीलम कोठारी से हुई. गोविंदा उस वक्त पहले से ही सुनीता आहूजा से गुपचुप सगाई कर चुके थे, लेकिन नीलम को देखकर वे पूरी तरह उनके मुरीद हो गए और उनको अपना दिल दे बैठे. 

90s में दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने साफ कहा था, 'जितना मैं नीलम को जानता गया, उतना ही मुझे वो पसंद आने लगीं. किसी भी मर्द का दिल उन पर आ सकता था, मेरा भी आ गया'. उन्होंने नीलम की तारीफ दोस्तों, परिवार और यहां तक कि सुनीता के सामने भी की. कई बार तो वे सुनीता से कहते कि उन्हें नीलम जैसी बनना चाहिए, जिस पर सुनीता जवाब देतीं कि गोविंदा ने उन्हें उनकी असलियत में ही तो पसंद किया था.

सोची-समझी चाल के तहत सुनीता को किया डेट!

गोविंदा और सुनीता का रिश्ता भी शुरू से ही थोड़ा पेचीदा रहा. गोविंदा ने खुद ये माना था कि उन्होंने सुनीता को प्यार से नहीं, बल्कि सोची-समझी चाल के तहत डेट करना शुरू किया था. उनके भाई ने कहा था कि लड़कियों से जुड़ने से उनकी झिझक कम होगी और फिल्मों में मदद मिलेगी. गोविंदा ने कबूल किया कि उस दौर में वे सुनीता के साथ सिर्फ कैलकुलेशन में थे और इस वजह से उन्हें बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ी.

बॉलीवुड की वो 4 जोड़ियां... जिनके तलाक की हमेशा उड़ती रहीं अफवाहें, फिर भी सालों से नहीं छोड़ा एक-दूसरे का हाथ, तीसरा कपल तो है नंबर 1

सुनीता से तोड़ दी थी सगाई 

गोविंदा ने ये भी माना कि उन्होंने नीलम के साथ दोस्ती का गलत फायदा उठाया और अपने फायदे के लिए रिश्ता आगे बढ़ाया. उन्होंने अफसोस जताया कि काश वे अपनी सगाई और पर्सनल लाइफ के बारे में नीलम को पहले ही सच बता देते. एक बार तो हालात ऐसे बन गए थे कि गोविंदा ने गुस्से में सुनीता से सगाई तोड़ दी थी. उन्होंने कहा था, 'मैंने सुनीता से ब्रेकअप कर लिया था, अगर वो 5 दिन बाद मुझे मनाने के लिए कॉल न करती, तो शायद मैं नीलम से शादी कर लेता'.

fallback

क्यों की सुनीता आहूजा से शादी? 

नीलम से गहरा लगाव होने के बावजूद, गोविंदा ने आखिरकार सुनीता से शादी की. उन्होंने माना कि ये फैसला प्यार से ज्यादा जिम्मेदारी की वजह से था. उनका कहना था कि सिर्फ इसलिए कि वे किसी और से मोहब्बत कर बैठे, वे अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं कर सकते थे. उन्होंने ये भी माना कि शायद नीलम उनसे कभी शादी नहीं करतीं, क्योंकि वे एक अच्छे और संपन्न परिवार से थीं जबकि गोविंदा का परिवार मुंबई के विरार इलाके से था. 

कई हिट फिल्मों में साथ किया काम 

वे एक सिंपल फैमिली से थे. दिलचस्प बात ये है कि नीलम ने खुद कभी इन अफवाहों को सच नहीं माना. 2024 में एक बातचीत में उन्होंने कहा, 'उस दौर में लिंक-अप की खबरें आम थीं. पत्रकार अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते थे और हमें कलम की ताकत से डर लगता था'. भले ही दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई हो, लेकिन 'लव 86', 'खुदगर्ज' और 'घर का चिराग' जैसी हिट और सुपरहिट फिल्मों में उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी आज भी लोगों को याद है.

