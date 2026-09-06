गोविंदा ने सुनीता आहूजा के आरोपों पर दिया इशारा! बिना नाम लिए बोले- 'बहुत सी बातें हवा में लिखी गई हैं...'

Govinda New Statement Viral: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं. गोविंदा पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने अनगिनत आरोप लगाए हैं. सुनीता ने गोविंदा पर चीट करने का दावा किया है और ये बात उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी कही है. इस बार गोविंदा ने हाल ही में अपनी पत्नी के साथ चल रहे सार्वजनिक पारिवारिक विवाद पर कुछ रहस्यमयी टिप्पणी की.
सुनीता ने उन पर अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' की सह-अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का आरोप लगाया था. साल 2024 में एक तलाक याचिका भी दायर की गई थी और हाल ही में सुनीता को उनके बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया था.
प्रेस से बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि ऐसी कई चीजें हैं, जिन्हें उन्हें साफ करने की जरूरत है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इसे बहुत जल्द सच कर दिखाएंगे. सुनीता का नाम लिए बिना या किसी खास घटना का जिक्र किए बिना अभिनेता ने कहा, 'ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ हवा में लिखी गई हैं और मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि ये मुद्दे साफ हो जाएं, और गोविंदा इन सबको साफ करने में सक्षम हों.'
62 साल के एक्टर ने अपने फैंस से भी उसी तरह उनका साथ देने की अपील की, जिस तरह वे सालों से उनका समर्थन करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'साल-दर-साल मेरा समर्थन करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं.' इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे अपनी दो आगामी फिल्मों 'रूपा' और 'दुनियादारी' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
19 अगस्त को सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट से तलाक की याचिका वापस ले ली. इसके बाद गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की कि याचिका वापस ले ली गई है और इस व्यक्तिगत विवाद के सार्वजनिक होने पर निराशा व्यक्त की. सुनीता ने मूल रूप से दिसंबर 2024 में व्यभिचार (अडल्ट्री), क्रूरता और परित्याग (डेजर्टन) का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दी थी.
जिन्हें नहीं पता, उनके लिए बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 11 मार्च 1987 को एक गुप्त शादी की थी और शादी के चार साल बाद ही इसे सार्वजनिक किया था. उनके दो बच्चे हैं- टीना आहूजा (37) और यशवर्धन आहूजा (29).