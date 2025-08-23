तलाक की खबरों के बीच एयरपोर्ट पहुंचे ‘हीरो नंबर 1’, पपराजी को देखते ही दिया ऐसा रिएक्शन, मिनटों में वायरल हुआ VIDEO

Govinda: बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा एक बार फिर पत्नी सुनीता आहूजा के साथ तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस दौरान उन्होंने पपराजी को देखते ही कुछ ऐसा रिएक्शन दिया.
Trending Photos
Govinda First Appearance Amid Divorce Rumours: बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा एक बार फिर पत्नी सुनीता आहूजा के साथ तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. इन अफवाहों के बीच गोविंदा पहली बार मुंबई एयरपोर पर नजर आए. जहां उनको पपराजी ने घेर लिया. हालांकि, इस दौरान उनके चेहरे पर हमेशा की तरह स्माइल बनी रही. साथ ही उन्होंने गर्मजोश के साथ पपराजी को ग्रीट किया और मुस्कुराते हुए उनके साथ बातचीत भी की. उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में गोविंदा व्हाइट पैंट और कैजुअल टी-शर्ट के साथ मैचिंग जैकेट में नजर आए. साथ ही उन्होंने डार्क एविएटर चश्मे, हल्की मूंछ और क्लीन-शेव के साथ उनका स्टाइल बेहद सादगी भरा लेकिन स्टाइलिश नजर आए. एयरपोर्ट पर कैमरों से घिरे होने के बावजूद गोविंदा बिल्कुल बेफिक्र नजर आए. उन्होंने फोटोग्राफर्स के साथ हाथ हिलाकर और फ्लाइंग किस देकर प्यार भी जाहिर किया. उनके चेहरे पर छाई इस खुशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे इन अफवाहों से प्रभावित नहीं हैं.
अफवाहों के बाद पहली बार दिखे गोविंदा
वहीं, कमेंट सेक्शन में फैंस गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्तों को लेकर तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या दोनों सच में शादी के 38 साल बाद अलग हो रहे हैं. हालांकि, इन अफवाहों के सामने आने के बाद से सुनीता आहूजा अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई हैं, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने यूट्यूब पर डेब्यू किया. सुनीता ने अपने अपने व्लॉग में तलाक की खबरों पर बात की. वे महालक्ष्मी मंदिर गईं और वहां पूजा करते हुए रो पड़ीं.
बेहद बोरिंग हैं शाहरुख खान, सिर्फ खाते हैं तंदूरी चिकन... को-स्टार ने बताया कैसा था किंग खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? ऐसा होता था सेट का माहौल
सुनीता आहूजा ने की थी मां से प्रार्थना
उन्होंने कहा कि जब वे गोविंदा से मिली थीं तो मां से प्रार्थना की थी कि उनकी शादी उनसे हो और जीवन अच्छा गुजरे. मां ने सब मनोकामना पूरी की, बच्चे भी दिए. लेकिन हर सच्चाई आसान नहीं होती. सुनीता ने विश्वास जताया कि जो भी उनके घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उससे मां काली खुद निपटेंगी. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने दिसंबर 2024 में तलाक की अर्जी दाखिल की है. मामला बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहा है और इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
पिछले साल डाली थी अर्जी?
सुनीता आहूजा की ओर से दायर याचिका में गोविंदा पर धोखा देना, क्रूरता और परित्याग जैसे आरोप लगाए गए हैं. बताया जा रहा है कि कई बार कोर्ट सुनवाई के बावजूद गोविंदा हाजिर नहीं हुए और काउंसलिंग सेशन्स को भी नजरअंदाज किया. वहीं, सुनीता हर सुनवाई में मौजूद रहीं. इस वजह से मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. दोनों की शादी साल 1987 में हुई थी. दोनों की शादी को 38 साल हो चुके हैं. दोनों के दो बच्चे टीना और यशवर्धन आहूजा हैं.
सुनीता ने जाहिर की थी नाराजगी
हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा के आसपास मौजूद लोगों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा, 'आज उनके साथ 4 लोग हैं एक राइटर, एक म्यूजिशियन, एक क्रेटरी और एक वकील दोस्त. लेकिन ये सभी सिर्फ उनकी हां में हां मिलाते हैं. अगर गोविंदा कुछ भी बनाते हैं तो ये लोग बस वाह-वाह करते हैं. सच बताने की बजाय ये चापलूसी करते हैं. जब मैं उन्हें सच्चाई बताती हूं, तो उन्हें बुरा लग जाता है'. बता दें, गोविंदा और सुनीता को बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिना जाता हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.