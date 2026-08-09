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आखिर क्यों आत्महत्या करना चाहते थे गोविंदा? सालों बाद ‘हीरो नंबर 1’ ने बयां किया दिला में छिपा दर्द; बोले- ‘मैं नर्मदा नदी में...’

Govinda Emotional Podcast: 90s में हिंदी सिनेमा से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले और इंडस्ट्री के ‘हीरो नंबर 1’ कहे जाने वाले गोविंदा का एक पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने करियर और संघर्ष की अनकही कहानियों से पर्दा उठाया और बताया कि आखिर वे आत्महत्या क्यों करना चाहते थे?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:17 PM IST
आखिर क्यों आत्महत्या करना चाहते थे गोविंदा? सालों बाद ‘हीरो नंबर 1’ ने बयां किया दिला में छिपा दर्द; बोले- ‘मैं नर्मदा नदी में...’
Image Credit: Govinda Emotional Podcast

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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