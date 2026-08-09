/आखिर क्यों आत्महत्या करना चाहते थे गोविंदा? सालों बाद ‘हीरो नंबर 1’ ने बयां किया दिला में छिपा दर्द; बोले- ‘मैं नर्मदा नदी में...’

90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले गोविंदा अपनी बेहतरीन एक्टिंग, अनोखे डांस और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में ANI के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जिंदगी और संघर्षों के बारे में कई पुरानी यादें शेयर कीं. गोविंदा का जन्म कला से जुड़े परिवार में हुआ था. उनके पिता अरुण कुमार आहूजा 40 के दशक में फिल्मों में बतौर एक्टर काम करते थे. वहीं, उनकी मां निर्मला देवी शास्त्रीय संगीत की जानी-मानी कलाकार थीं. परिवार में उनके बड़े भाई कीर्ति कुमार भी हैं.
उन्होंने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. गोविंदा की तीन बहनें हैं कामिनी खन्ना, पद्मा और पुष्पा. कामिनी राइटर, संगीतकार और सिंगर के तौर पर अपनी खास पहचान बना चुकी है. उनका पूरा परिवार लंबे समय से फिल्म और संगीत जगत से जुड़ा रहा है. उन्होंने बताया कि जब 15 जून, 1996 को उनकी मां निर्मला देवी का निधन हुआ, तो वे पूरी तरह टूट गए थे. गोविंदा अपनी मां के बहुत करीब थे, जो एक मशहूर क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस थीं. उनका निधन 1996 में हुआ था.
मां के अचानक निधन से गोविंदा लंबे समय तक गहरे दुख और अकेलेपन में डूबे रहे. पॉडकास्ट में उन्होंने खुद बताया कि अपनी मां के निधन के बाद उनके दिमाग में आत्महत्या के ख्याल आया करते थे. उन्होंने बताया, ‘मेरी मां की मौत के बाद, मैं नर्मदा नदी में आत्महत्या करना चाहता था’. अपने कई इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी ये इस बात को कबूल चुकी हैं कि गोविंदा अक्सर अपनी मां को याद करते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जन्म में गोविंदा उनके पति नहीं बेटे के रूप में चाहिए, क्योंकि वे बेटे बहुत अच्छे हैं.
अगर गोविंदा के करियर की बात करें तो साल 1986 में उन्होंने ‘इल्जाम’ से हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था. अपनी पहली ही फिल्म से वे लोगों की नजरों में आ गए थे. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं. 90 के दशक में उनकी कॉमिक टाइमिंग, बेहतरीन डांस स्टाइल और अलग अंदाज ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. लोग उनको ‘हीरो नंबर 1’ कहे लगे. लोग उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते थे और वे इंडस्ट्री के बड़े सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए.
90 के दौर में गोविंदा की फिल्मों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था. ‘कुली नंबर 1’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘राजा बाबू’, ‘साजन चले ससुराल’ और ‘हसीना मान जाएगी’ जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिलाया. उनकी फिल्में सिनेमाघरों में आते ही सुपरहिट साबित होती थीं. लोग उनके गानों और डांस मूव्स के दीवाने थे. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी उनके नाम से फिल्में बेचना पसंद करते थे. इस दौर में वे बॉक्स ऑफिस पर सफलता की सबसे बड़ी गारंटी बन चुके थे. इतना ही नहीं, उनके गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है.
गोविंदा ने 11 मार्च 1987 को सुनीता आहूजा के साथ शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा. गोविंदा कई बार बता चुके हैं कि मुश्किल वक्त में हमेशा उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर साथ खड़ा रहा. उन्होंने हर सिचुएशन में अपने परिवार को प्रायोरिटी दी. आज भी उनके बच्चे और पत्नी हर मोड़ पर उनके साथ नजर आते हैं. उनके लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं रहा है और वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. गोविंदा ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखेनें, जिनको वे कभी नहीं भूले.