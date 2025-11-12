Advertisement
धर्मेंद्र को देखने गए गोविंदा एक दिन बाद खुद हुए अस्पताल में भर्ती, ही-मैन से रहा खास नाता, सुनीता आहूजा ने किया था खुलासा...

Govinda Dharmendra Connection: इन दिनों हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज सितारों के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. 4-5 दिनों से अस्पताल में भर्ती अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी हैं, लेकिन इसी बीच अपने बेटे यशवर्धन के साथ उनको देखने पहुंचे गोविंदा खुद अगले दिन अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के बीच क्या खास कनेक्शन है.  

Nov 12, 2025, 11:58 AM IST
गोविंदा और धर्मेंद्र का क्या है खास कनेक्शन
गोविंदा और धर्मेंद्र का क्या है खास कनेक्शन

Govinda Dharmendra Personal Connection: ये साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ. इस साल कई दिग्गज कलाकार दुनिया छोड़कर चले गए, तो कई बीमार पड़े हैं. हाल ही में हिंदी सिनेमा के 3 बड़े सितारे अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से धर्मेंद्र को छुट्टी मिल चुकी हैं, जो पिछले 4-5 दिनों से भर्ती थे. वहीं, प्रेम चोपड़ा भी कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हेल्थ अपडेट भी समय-समय पर सामने आ रही है और उनकी हालत भी ठीक बताई जा रही है. 

इसी बीच अपने बेटे यशवर्धन के साथ उनको देखने पहुंचे गोविंदा खुद अगले दिन अस्पताल में भर्ती हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदा को बुधवार को मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर एशिया मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी तबीयत को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि गोविंदा होश में हैं और डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं. डॉक्टर दोपहर 12 बजे तक उनकी जांच रिपोर्ट देखने के बाद आगे का फैसला लेंगे. 

क्या है गोविंदा-धर्मेंद्र का पर्सनल कनेक्शन? 

ये दूसरी बार है जब गोविंदा को कुछ महीनों बाद फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. पिछले साल अक्टूबर में वे गलती से खुद को गोली लगने की वजह से अस्पताल पहुंचे थे. वो अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को अलमारी में रखते समय घायल हो गए थे. फिलहाल उनकी सेहत को लेकर अगला अपडेट आने का इंतजार है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के बीच क्या खास कनेक्शन है? वो लिंक है गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, जो धर्मेंद्र की बड़ी फैन हैं. उन्होंने बताया था कि उसकी शादी धर्मेंद्र की वजह से हुई थी.

धर्मेंद्र की वजह से हुई थी सुनीता-गोविंदा की शादी

दरअसल, अपने एक पुराने इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने ये खुलासा किया था कि उन्होंने गोविंदा से शादी करने का फैसला धर्मेंद्र की वजह से लिया था. सुनीता को धर्मेंद्र बेहद पसंद थे और उन्हें लगा कि गोविंदा में धर्मेंद्र जैसी क्वालिटी है दोनों पंजाबी हैं और गोविंदा का लुक भी उन्हें धर्मेंद्र की याद दिलाता था. इतना ही नहीं, उन्होंने खुद धर्मेंद्र से भी कहा था, ‘मैंने शादी इसलिए की क्योंकि ये थोड़ा-थोड़ा आपके जैसा दिखता है’. इतना ही नहीं, बेटे के जन्म के वक्त भी सुनीता कुछ ऐसा ही कहा था. उस वक्त सुनीता ने कहा था कि उनका परिवार धर्मेंद्र जैसी शख्सियत से जुड़ा हो. 

‘पंजाबी कभी हार नहीं मानते’ - सुनीता आहूजा

उन्होंने कहा था कि गोविंदा में वही सादगी और अट्रैक्शन है, जो उन्हें धर्मेंद्र में उन्हें पसंद थी. गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी सुनीता ने दोनों के लिए एक सी ही बात कही. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो में सुनीता आहूजा कहती है, ‘पंजाबी कभी हार नहीं मानते’. वीडियो में उनकी पॉजिटिविटी को काफी पसंद किया जा रहा है. साथ ही फैंस गोविंदा की हेल्थ अपडेट भी जानना चाहते हैं. बता दें, गोविंदा और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें सबसे ज्यादा ‘दादागिरी’ और ‘सच्चाई की ताकत’ फेमस है.

