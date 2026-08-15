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मां-बहन से जुड़ी ऐसी गालियों... ‘शुगर डैडी’ कमेंट पर भड़के गोविंदा, पत्नी सुनीता को दी सख्त हिदायत कहा- ‘हद में रहिए'

Govinda On Sunita Sugar Daddy Remark: एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं. दोनों के बीच कथित मतभेद और कोल्ड वॉर की खबरें सुर्खियों में रहती हैं. हालांकि, गोविंदा आमतौर पर इन बातों पर चुप रहते हैं, लेकिन सुनीता के ‘शुगर डैडी’ रिमार्क के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 15, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:47 PM IST
मां-बहन से जुड़ी ऐसी गालियों... ‘शुगर डैडी’ कमेंट पर भड़के गोविंदा, पत्नी सुनीता को दी सख्त हिदायत कहा- ‘हद में रहिए'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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