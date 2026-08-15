मां-बहन से जुड़ी ऐसी गालियों... ‘शुगर डैडी’ कमेंट पर भड़के गोविंदा, पत्नी सुनीता को दी सख्त हिदायत कहा- ‘हद में रहिए'

ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा ने सुनीता के बयानों पर अपनी रिएक्शन दिया हो. इससे पहले जब सुनीता की तरफ से उनके कथित प्रेम संबंधों को लेकर बातें सामने आई थीं, तब गोविंदा ने पत्नी के बारे में काफी नरम अंदाज में बात की थी. उन्होंने कहा था कि सुनीता उन्हें प्यार से गालियां देती हैं और वो भी उन्हें प्यार से सह लेते हैं. गोविंदा ने ये भी माना था कि परिवार की कामयाबी में सुनीता की बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि परिवार के बच्चों पर सुनीता का पूरा हक है और उन्होंने बच्चों के लिए हमेशा प्यार और दया दिखाई है. उनके इस बयान से साफ था कि दोनों के बीच चाहे कितनी भी नोकझोंक हो, परिवार उनके लिए अहम है.