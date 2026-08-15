मां-बहन से जुड़ी ऐसी गालियों... ‘शुगर डैडी’ कमेंट पर भड़के गोविंदा, पत्नी सुनीता को दी सख्त हिदायत कहा- ‘हद में रहिए'

बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी एक बार फिर चर्चा में छाई हुई है. दोनों के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं. हाल ही में सुनीता ने गोविंदा की कथित करीबी दोस्त कोमल रानी स्वर्णकार को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद मामला काफी गर्म हो गया. सुनीता ने गोविंदा और कोमल की साथ में नजर आने वाली तस्वीरों और मुलाकातों पर सवाल उठाते हुए गोविंदा को कथित तौर पर उनका 'शुगर डैडी' तक कह दिया.
सुनीता के इस बयान ने सोशल मीडिया और बॉलीवुड गलियारों में हलचल मचा दी है. पैपराजी से बातचीत के दौरान सुनीता आहूजा ने गोविंदा और कोमल की बार-बार साथ नजर आने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि फिल्म बनना और उसका प्रमोशन होना अलग बात है, लेकिन बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूमना ठीक नहीं लगता.
इस बातचीत के दौरान सुनीता ने यहां तक कहा कि आदमी का अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. उन्होंने गोविंदा की दौलत का जिक्र करते हुए उन्हें 'शुगर डैडी' भी कहा और कपड़ों को लेकर भी टिप्पणी कर दी. सुनीता का ये अंदाज लोगों को काफी तीखा लगा और उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया. अब गोविंदा ने भी अपनी पत्नी के बयान पर रिएक्शन दिया है. पैपराजी से बातचीत में एक्टर ने कहा कि 'देश के बड़े-बड़े कलाकारों ने यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके पास शोहरत, इज्जत और दौलत सब भगवान की दी हुई है.'
गोविंदा ने आगे कहा कि 'किसी इंसान के पास अगर ये चीजें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे नीचा दिखाया जाए.' उन्होंने अपनी बात के आखिर में साफ शब्दों में कहा कि सामने वाले को अपनी हद में रहना चाहिए. हालांकि, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लेकर कोई सीधा जवाब देने से दूरी बनाई.
गोविंदा यहीं नहीं रूके उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी पत्नी की बातों पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'मैं खास तौर पर ये कहना चाहूंगा. सुनीता जी, आपने मां-बहन से जुड़ी बहुत ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है... युवा आपको आदर्श मानते हैं और आपके व्यवहार को ही फॉलो करेंगे. अगर आपके आस-पास के लोग भी मां-बहन से जुड़ी ऐसी गालियों का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हम सभी को बहुत शर्मिंदगी होगी...'
Mumbai, Maharashtra: On his wife's remarks, actor Govinda, on Independence Day, says, "I would especially say this: Sunita Ji, you have started using too many abusive words involving mothers and sisters... Youngsters look up to you and will follow the way you behave. If people… pic.twitter.com/nhBElmtI8Q
— IANS (@ians_india) August 15, 2026
ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा ने सुनीता के बयानों पर अपनी रिएक्शन दिया हो. इससे पहले जब सुनीता की तरफ से उनके कथित प्रेम संबंधों को लेकर बातें सामने आई थीं, तब गोविंदा ने पत्नी के बारे में काफी नरम अंदाज में बात की थी. उन्होंने कहा था कि सुनीता उन्हें प्यार से गालियां देती हैं और वो भी उन्हें प्यार से सह लेते हैं. गोविंदा ने ये भी माना था कि परिवार की कामयाबी में सुनीता की बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि परिवार के बच्चों पर सुनीता का पूरा हक है और उन्होंने बच्चों के लिए हमेशा प्यार और दया दिखाई है. उनके इस बयान से साफ था कि दोनों के बीच चाहे कितनी भी नोकझोंक हो, परिवार उनके लिए अहम है.
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 11 मार्च 1987 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. दिलचस्प बात ये है कि दोनों ने काफी समय तक अपनी शादी की बात पब्लिकली नहीं की थी. बताया जाता है कि अपनी पहली संतान टीना आहूजा के जन्म तक उन्होंने शादी को चुपाकर रखा था. करीब चार दशक से साथ रहने वाले इस कपल के रिश्ते में उतार-चढ़ाव की खबरें पहले भी आती रही हैं. ऐसे में सुनीता के हालिया बयान और गोविंदा की रिएक्शन ने एक बार फिर दोनों की पर्सनल लाइफ को सुर्खियों में ला दिया है.