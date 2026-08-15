/कोमल रानी ही नहीं... इन 3 हसीनाओं संग जुड़ चुका गोविंदा का नाम; जिनके चक्कर में ‘हीरो नंबर 1’ ने पत्नी सुनीता को दिया धोखा!

90 के दशक में बड़े पर्दे से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा का नाम अपने दौर की कई मशहूर एक्सेस के साथ जुड़ा. हाल ही में उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों ने एक बार फिर उनके पुराने और नए रिश्तों को चर्चा में ला दिया है. गोविंदा और सुनीता की शादी को 39 साल से ज्यादा हो चुके हैं. दोनों ने अपनी शादी की बात काफी समय तक दुनिया से छिपाकर रखी थी. जब उनकी बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ, तब जाकर उन्होंने अपने रिश्ते को जगजाहिर किया.
शुरुआती दिनों में गोविंदा जब बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात सुनीता से हुई थी. करीब तीन साल तक एक-दूसरे को जानने और समझने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदली. करियर में आने वाले तमाम उतार-चढ़ाव और पर्सनल लाइफ के विवादों के बावजूद दोनों ने एक लंबा सफर साथ तय किया. उनके दो बच्चे हैं बेटी टीना और बेटा यशवर्धन आहूजा. सुनीता हमेशा गोविंदा के साथ हर मोड़ पर खड़ी रहीं, लेकिन एक्टर के अफेयर की खबरें अक्सर आती रहीं.
गोविंदा ने 1986 में ‘इल्जाम’ फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके सेट पर उनकी मुलाकात एक्ट्रेस नीलम कोठारी से हुई थी. दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन धीरे-धीरे गोविंदा के दिल में नीलम के लिए खास प्यार पनपता चला गया. उस समय गोविंदा पहले से सुनीता को डेट कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीलम के लिए अपनी दीवानगी के चलते एक बहस के दौरान उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी. गोविंदा कई बार ये खुलासा कर चुके हैं कि नीलम को वे पसंद करते थे.
साल 1992 में फिल्म ‘शोला और शबनम’ की शूटिंग के दौरान गोविंदा का नाम अपनी को-स्टार दिव्या भारती के साथ भी जुड़ा. दोनों के कथित अफेयर की खबरों ने उस समय खूब तूल पकड़ा था. उस दौर में एक मैगजीन स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था, ‘दिव्या बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की है और किसी भी मर्द के लिए खुद को रोकना मुश्किल है. मुझे पता है कि सुनीता इस बात से नाराज होगी, लेकिन मैं अभी खुद को संभाल रहा हूं. कल को क्या पता मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं और शादी भी कर लूं’.
साल 2000 में फिल्म ‘हद कर दी आपने’ के दौरान गोविंदा और रानी मुखर्जी के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थीं. मीडिया में ऐसी खबरें भी आईं कि दोनों की बढ़ती नजदीकियों की वजह से पत्नी सुनीता इतनी नाराज हो गई थीं कि वे बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थीं. हालांकि, बाद में रानी मुखर्जी ने इन खबरों पर सफाई देते हुए कहा था, ‘मीडिया मान लेता है कि जो भी हीरोइन गोविंदा के साथ तीन-चार फिल्में करती है, उसका अफेयर चल रहा है. गोविंदा जैसे अच्छे दोस्त और हमदर्द को पाना बहुत मुश्किल है’.
सालों बाद अब 62 की उम्र में गोविंदा का नाम एक बार फिर नई एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जुड़ रहा है, जिनके साथ वे बड़े पर्दे पर वापीस करने जा रहे हैं. दोनों जल्द ही एक फिल्म ‘रूपा’ में नजर आने वाले हैं. हाल ही में 14 अगस्त को दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया था. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं. साथ ही सुनीता आहूजा के कई ऐसे बयान भी सामने आए, जिन्होंने लोगों के मन में दोनों के रिश्तों को लेकर बीज बो दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
WTF!! Govinda's wife Sunita Ahuja said this infront of media.
She said Govinda should be ashamed of himself. He is roaming around with a woman of his daughter's age. pic.twitter.com/MpC6hbs8rA
— Gagan Choudhary (@trigguuuu) August 14, 2026
गोविंदा और कोमल रानी को एक साथ देखे जाने पर सुनीता आहूजा ने बेहद कड़ा और तीखा बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सुनीता ने नाराजगी जताते हुए कहा, ‘पिक्चर बनना भी तो चाहिए. प्रमोशन तो पिक्चर बनने के बाद होता है. क्या बोलने का... बेटी की उम्र की लड़की को लेके घूम रहा है, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए. कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है तो कपड़े तो ढंग के पहनो. हम लोगों को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. बहुत बुरा हुआ, उसका दिमाग खराब हो गया है’.