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कोमल रानी ही नहीं... इन 3 हसीनाओं संग जुड़ चुका गोविंदा का नाम; जिनके चक्कर में ‘हीरो नंबर 1’ ने पत्नी सुनीता को दिया धोखा!

Govinda Affairs: बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा अपनी फिल्मों के साथ-साथ अफेयर्स की खबरों को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे. इन दिनों उनका नाम कोमल रानी नाम की एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है. इससे पहले भी उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ चुका हैं, जिनमें कुछ नाम चौंका देने वाले हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:12 AM IST
कोमल रानी ही नहीं... इन 3 हसीनाओं संग जुड़ चुका गोविंदा का नाम; जिनके चक्कर में ‘हीरो नंबर 1’ ने पत्नी सुनीता को दिया धोखा!
Image Credit: इन 3 हसीनाओं संग भी जुड़ चुका ‘हीरो नंबर 1’ गोविंदा का नाम (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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