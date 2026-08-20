‘कुंडली में योग है...’ Govinda की दूसरी शादी पर बयान ने मचाई सनसनी, बोले- ‘सुनीता को तैयार रहना...’

गोविंदा और सुनीता की शादी को करीब 39 साल हो गए हैं और आज भी ये जोड़ी फैंस के पसंदीदा कपल्स में से एक है. लेकिन पिछले काफी समय से दोनों के बीच कहासुनी देखने को मिल रही है, जो अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अखबारों की हेडलाइन्स बन चुकी हैं. सुनीता अक्सर गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाती हुई आई हैं, जिसका जिक्र हाल ही में उन्होंने ओटीटी रिएलिटी शो 'लॉकअप 2' में भी किया. इसी बीच सुपरस्टार गोविंदा का एक पुराना बयान इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसने इस झगड़े को और भी हवा दे दी.
दरअसल 90 के दशक में गोविंदा ने स्टारडस्ट को एक इंटरव्यू दिया था, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बातचीत के दौरान एक्टर ने एक ऐसा बयान दिया है, जो उनकी शादीशुदा जिंदगी में फिर हलचल मचा सकता है. उन्होंने इसमें दूसरी शादी का जिक्र किया था, जिसे सुनकर फैंस हैरान रह गए.
गोविंदा ने स्टारडस्ट इंटरव्यू के दौरान अपनी दूसरी शादी का जिक्र करते हुए कहा था कि 'कल का किसी को क्या पता. शायद मैं किसी और से इन्वॉल्व हो जाऊं और मैं जिसके साथ हूं उससे ही शादी कर लूं. लेकिन मेरी पत्नी सुनीता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए. उसके बाद ही मैं फ्री-फील करूंगा. वैसे भी मेरी कुंडली में दूसरी शादी का योग है. ' एक्टर का ये बयान उनकी शादीशुदा जिंदगी में फिर से उथल-पुथल मचा सकता है.
सुपरस्टार यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस इंटरव्यू में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जमकर तारीफ की, खासतौर पर उन्होंने जूही चावला और दिव्या भारती का नाम लिया. गोविंदा ने कहा, 'मैं किस्मत पर बहुत ज्यादा यकीन करता हूं. मुझे लगता है जो होना है वो होकर ही रहेगा. मुझे जूही चावला और दिव्या भारती बहुत ही पसंद हैं.' उन्होंने आगे ये भी कहा, 'दिव्या मुझे काफी अट्रैक्टिव लगती हैं, किसी भी आदमी के लिए ये मुश्किल है कि वो उनकी तरफ न देखे. '
कुछ समय पहले सुनीता को अपने बेटे यश के साथ मुंबई फैमिली कोर्ट के बार देखा गया था, जिसके बाद ऐसी खबरे आईं कि वो जल्द ही गोविंदा से तलाक लेने वाली हैं. लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट सामने आया है. सुनीता के वकील ने बताया कि वो शादी खत्म करने नहीं, बल्कि बचाने के लिए कोर्ट गई थीं. उन्होंने साफ कहा कि वो तलाक के केस को वापस लेने के लिए अदालत पहुंची थीं.
गोविंदा और सुनीता के बीच काफी लंबे समय से जुबानी जंग देखने को मिल रही है और आए दिन दोनों के बीच आई दरार पर बात होती रहती है. वहीं एक्टर ने पत्नी सुनीता द्वारा तलाक की अर्जी वापस लेने पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, 'एक बार कोई मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, तो वो पुरी दुनिया को पता चल जाता है. क्या दुनिया को ये जानने की जरूरत थी, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं थी.' एक्टर ने आगे कहा, 'परिवार के मामले घर के अंदर ही सुलझने चाहिए. बैठकर बातों से सबकुछ सुलझाया जा सकता है. अगर उन्हें केस वापस लेना ही था, तो दायर ही क्यों किया?. मुझे ये देखकर दुख होता है कि हम समाज के सामने एक तमाशा बनकर रह गए हैं. '
आपको बता दें कि हाल ही में सुनीता के एक और बयान ने इस विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. उन्होंने मीडिया के सामने गोविंदा के अफेयर पर बात करते हुए उन्हें 'शुगर डैडी' कह जिया था. वहीं दूसरी ओर सुनीता के बयानों से तंग हो चुके गोविंदा ने इस पर कड़ी निंदा की और अपने गुस्से को जाहिर करते हुए पलटवार किया. उन्होंने सुनीता से कहा कि 'अपनी हद में रहिए'. एक्टर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. अब देखना ये होगा कि दोनों के बीच का ये मसला आपसी समझदारी से सुलझ जाएगा या इसका अंत कुछ और ही होगा.