‘कुंडली में योग है...’ Govinda की दूसरी शादी पर बयान ने मचाई सनसनी, बोले- ‘सुनीता को तैयार रहना...’

गोविंदा और सुनीता के बीच काफी लंबे समय से जुबानी जंग देखने को मिल रही है और आए दिन दोनों के बीच आई दरार पर बात होती रहती है. वहीं एक्टर ने पत्नी सुनीता द्वारा तलाक की अर्जी वापस लेने पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, 'एक बार कोई मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, तो वो पुरी दुनिया को पता चल जाता है. क्या दुनिया को ये जानने की जरूरत थी, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं थी.' एक्टर ने आगे कहा, 'परिवार के मामले घर के अंदर ही सुलझने चाहिए. बैठकर बातों से सबकुछ सुलझाया जा सकता है. अगर उन्हें केस वापस लेना ही था, तो दायर ही क्यों किया?. मुझे ये देखकर दुख होता है कि हम समाज के सामने एक तमाशा बनकर रह गए हैं. '