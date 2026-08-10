हीरो तो बहुत देखे पर... राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पर ये क्या बोल गए गोविंदा? सुनकर बॉलीवुड स्टार्स की उड़ सकती है नींद

Govinda Interview: बॉलीवुड में जब भी डांस, कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट मिक्सचर याद किया जाता है, तो चेहरे पर सबसे पहले गोविंदा का नाम आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के इस 'नंबर 1' हीरो के प्रेरणा स्रोत कौन थे? गोविंदा ने हाल ही में अपने दौर से पहले के दो सबसे बड़े दिग्गजों 'पहला सुपरस्टार' राजेश खन्ना और 'ही-मैन' धर्मेंद्र को लेकर एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे बिना किसी पीआर टीम या सोची-समझी प्लानिंग के, इन अभिनेताओं ने अपने काम के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया.
गोविंदा ने बॉलीवुड के शुरुआती दिनों को याद करते हुए राजेश खन्ना के साथ अपनी पहली मुलाकात का एक बेहद खास वाकया साझा किया. राजेश खन्ना ने पहली ही मुलाकात में गोविंदा से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया. राजेश खन्ना ने उनसे कहा था, "तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहां होना चाहिए जहां तुम्हारी सही जगह है." समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत के दौरान गोविंदा ने यह खुलासा किया. काका का यह अंदाज ही ऐसा था कि वह सामने वाले की प्रतिभा को तुरंत पहचान लेते थे.
धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का असली स्टारडम
अक्सर आज के दौर में एक्टर्स अपनी छवि बनाने के लिए काफी मेहनत और प्लानिंग करते हैं. लेकिन गोविंदा का मानना है कि धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था. उन्होंने कहा कि धरम जी और राजेश खन्ना जी ने कभी जानबूझकर अपनी कोई खास इमेज बनाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया. उनकी मेहनत और लगन ने ही अपने आप उनकी एक ऐसी छवि बना दी जो दशकों बाद भी लोगों के दिलों में बसी हुई है.
काम से बनी इमेज, न कि पब्लिसिटी से
ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने साफ कहा कि दोनों ही दिग्गज अभिनेताओं ने अपने काम की बहुत अच्छी प्लानिंग की और उसे सही तरीके से पर्दे पर उतारा. उन्होंने कभी खुद को किसी तय फ्रेम में बांधने या पब्लिसिटी स्टंट करने की जरूरत महसूस नहीं की. जनता का प्यार उनके लिए किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके अभिनय और काम के प्रति उनके समर्पण का नतीजा था.
गोविंदा का मानना है कि आज के कलाकारों को भी इन बड़े सितारों से यही सीख लेनी चाहिए. काम ही इंसान की पहचान बनाता है. अगर आपका काम दमदार है, तो दुनिया खुद-ब-खुद आपको सिर-आंखों पर बिठाएगी. राजेश खन्ना और धर्मेंद्र का स्टारडम इसका सबसे बड़ा सबूत है.