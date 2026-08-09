Govinda-David Dhawan के बीच ऐसा क्या हुआ? 17 फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी यूं हो गई अलग, सालों बाद एक्टर ने किया खुलासा

बॉलीवुड में कुछ एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ियां ऐसी हैं, जिन्होंने पर्दे पर खूब धमाल मचाया. इन्हीं में से एक जोड़ी गोविंदा और डेविड धवन की थी. 90 के दशक में दोनों ने साथ मिलकर कई ऐसी फिल्में दीं, जिन्हें आज भी लोग बड़ी शौक से देखते हैं. ‘राजा बाबू’, ‘कुली नंबर 1’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘बड़े मियां छोटे मियां’ जैसी फिल्मों ने गोविंदा को कॉमेडी के बादशाह के तौर पर और मजबूत पहचान दिलाई थी. दोनों ने एक साथ करीब 17 फिल्मों में काम किया. यही वजह है कि जब अचानक दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया, तो फैंस के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी सफल जोड़ी अलग हो गई?
अब सालों बाद गोविंदा ने इस सवाल का जवाब दिया है. एक्टर ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता था कि डेविड धवन एक समय पर इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि अब वो गोविंदा के साथ आगे काम नहीं करना चाहते हैं. एक बातचीत के दौरान गोविंदा ने कहा कि उन्होंने और डेविड धवन ने साथ में 17 फिल्में की थीं. वो चाहते थे कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे और दोनों साथ में कई फिल्में और करें. लेकिन डेविड धवन ने ऐसा नहीं किया.
गोविंदा के अनुसार, उन्हें कभी ये नहीं लगा कि डेविड धवन के मन में उनके लिए कोई गलत भावनाएं थीं. उन्हें बस ऐसा लगा कि डेविड ने अपनी सोच के हिसाब से फैसला लिया और वहीं से दोनों की प्रोफेशनल पार्टनरशिप रुक गई. गोविंदा ने आगे कहा कि डेविड अच्छे इंसान हैं. गोविंदा ने डेविड धवन के बारे में बात करते हुए उनकी तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि डेविड भगवान के बच्चे जैसे हैं और दिल से अच्छे इंसान हैं.
एक्टर ने ये भी कहा कि कई बार वो डेविड से नाराज हो जाते थे. लेकिन नाराजगी के बावजूद दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ. गोविंदा ने बताया कि वो कभी-कभी डेविड को फोन कर लेते थे और डेविड भी उनकी भावनाओं को समझते थे. गोविंदा ने कहा कि आज भी जब उनका जिक्र डेविड के सामने आता है तो वो इमोशनल हो जाते हैं. इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच काम भले ही बंद हो गया हो, लेकिन पुराना रिश्ता और अपनापन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.
गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्में दीं. गोविंदा की शानदार कॉमिक टाइमिंग और डेविड धवन के निर्देशन का ऐसा तालमेल बना कि उनकी ज्यादातर फिल्में लोगों को खूब पसंद आईं. ‘कुली नंबर 1’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘राजा बाबू’ और ‘साजन चले ससुराल’ जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी ने खूब एंटरटेन किया. यही वजह है कि आज भी जब 90 के दशक की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की बात होती है, तो गोविंदा और डेविड धवन का नाम जरूर लिया जाता है.
वर्कफ्रंट की बात करें, तो गोविंदा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘रूपा’ को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. इस फिल्म में उनके साथ नई एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार नजर आएंगी. इस फिल्म से गोविंदा एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने की तैयारी में हैं. वहीं, डेविड धवन भी बतौर डायरेक्टर एक्टिव हैं. उनकी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े नजर आए थे. फिल्म जून में रिलीज हुई थी और अब इसे जी5 पर भी देखा जा सकता है.