Govinda-David Dhawan के बीच ऐसा क्या हुआ? 17 फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी यूं हो गई अलग, सालों बाद एक्टर ने किया खुलासा

बॉलीवुड में कुछ एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ियां ऐसी हैं, जिन्होंने पर्दे पर खूब धमाल मचाया. इन्हीं में से एक जोड़ी गोविंदा और डेविड धवन की थी. 90 के दशक में दोनों ने साथ मिलकर कई ऐसी फिल्में दीं, जिन्हें आज भी लोग बड़ी शौक से देखते हैं. ‘राजा बाबू’, ‘कुली नंबर 1’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘बड़े मियां छोटे मियां’ जैसी फिल्मों ने गोविंदा को कॉमेडी के बादशाह के तौर पर और मजबूत पहचान दिलाई थी. दोनों ने एक साथ करीब 17 फिल्मों में काम किया. यही वजह है कि जब अचानक दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया, तो फैंस के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी सफल जोड़ी अलग हो गई?