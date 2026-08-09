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Govinda-David Dhawan के बीच ऐसा क्या हुआ? 17 फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी यूं हो गई अलग, सालों बाद एक्टर ने किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने 17 फिल्मों में साथ काम कर ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया. हालांकि, बाद में दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और उन्होंने साथ काम करना बंद कर दिया. अब सालों बाद गोविंदा ने बताया कि काम से जुड़ी असहमति और रिश्तों में आई दूरी का मेन कारण क्या था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 09, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:55 PM IST
Govinda-David Dhawan के बीच ऐसा क्या हुआ? 17 फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी यूं हो गई अलग, सालों बाद एक्टर ने किया खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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